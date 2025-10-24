Π. Μαρινάκης σε Χ. Δούκα: Το “καλή τύχη” πρέπει να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας

Για θέματα επικαιρότητας, από την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έως τις πολιτικές εξελίξεις στην αντιπολίτευση και τα ελληνοτουρκικά μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο Action 24.

Για την τροπολογία και τις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε αναμενόμενες τις δηλώσεις της κ. Κωνσταντοπούλου περί «πολιτικού ακτιβισμού» την 28η Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι όταν κάποιος «εργαλειοποιεί» τον ανθρώπινο πόνο για πολιτικό όφελος, «δεν σέβεται ούτε τις εθνικές επετείους» («όταν δεν σε σταματάει τίποτα, προφανώς δεν υπολογίζεις ούτε εθνικές επετείους ούτε οτιδήποτε σχετικό»).

Τόνισε ότι οι εορτασμοί αυτοί είναι ιεροί και ανήκουν σε όλους τους Έλληνες και πως η κυβέρνηση «δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να τους διακινδυνεύσει». Επισήμανε πως η σημερινή κοινωνία «έχει καταλάβει πόσο ρυπαρές είναι όλες αυτές οι λογικές» και ότι δεν θα ανεχτεί ακραίες συμπεριφορές, είτε προέρχονται από την αριστερά είτε από την ακροδεξιά.

Υπογράμμισε ότι ύψιστο καθήκον της κυβέρνησης είναι «να βάλει τον νόμο πάνω από όλους και από όλα», προαναγγέλλοντας αυστηρή αστυνόμευση κατά την εθνική εορτή: «Η Ελληνική Αστυνομία θα δώσει την πιο ηχηρή απάντηση, προστατεύοντας τη συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας».

Για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Αναφερόμενος στην αντιπαράθεση με τον δήμο Αθηναίων σχετικά με την ευθύνη καθαρισμού του Μνημείου, ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τη στάση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα σημειώνοντας ότι «το “καλή τύχη” πρέπει να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας».

Διευκρίνισε πως η τροπολογία προβλέπει τη δυνατότητα ανάθεσης της φροντίδας του Μνημείου σε ιδιωτική εταιρεία και πως «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα» στις σχέσεις του υπουργείου Άμυνας με τον δήμο ή τον υπουργό κ. Δένδια. Το κρίσιμο, είπε, είναι να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα ο νόμος και να αποτραπούν εντάσεις από «δήθεν αλληλέγγυους» ή πολιτικές δυνάμεις που επιδιώκουν να προκαλέσουν επεισόδια.

Για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και τις έρευνες

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε την άποψη ότι οι έρευνες ξεκίνησαν από τη «μαρίδα», υποστηρίζοντας ότι «οι πρώτες δεσμεύσεις έγιναν στα μεγάλα ΑΦΜ».

Τόνισε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει «με αποτέλεσμα» τα φαινόμενα διαφθοράς σε όλους τους τομείς, κάνοντας αναφορά στη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και στις χιλιάδες συλλήψεις που έχουν γίνει.

Για την εξεταστική επιτροπή, υπογράμμισε πως «όλοι οι μάρτυρες μέχρι τώρα έχουν γκρεμίσει το αφήγημα της συγκάλυψης» και ότι η έρευνα «φωτίζει τη διαχρονικότητα του προβλήματος».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις καταγγελίες περί πολιτικών παρεμβάσεων, είπε ότι «όλα αξιολογούνται, διασταυρώνονται, και η αξιοπιστία κάθε κατάθεσης ελέγχεται».

Για τις αντιδράσεις των αγροτών

Ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε τη δυσαρέσκεια των αγροτών, λέγοντας ότι «δικαιολογημένα υπάρχει θυμός», γιατί κάποιοι «ήθελαν να πάρουν λεφτά που δεν δικαιούνταν», όμως ζήτησε να μη συνδεθούν οι κινητοποιήσεις με την εθνική επέτειο.

Εξέφρασε εμπιστοσύνη στις δεσμεύσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για αποπληρωμή και αποκατάσταση των αδικιών, σημειώνοντας ότι «η παρέλαση δεν είναι παρέλαση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε της κυβέρνησης, είναι η παρέλαση προς τιμήν όσων συνέβησαν πριν από πολλά χρόνια, είναι η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου».

Για τις δημοσκοπήσεις και την αντιπολίτευση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τον εφησυχασμό λόγω του προβαδίσματος της ΝΔ, λέγοντας ότι «αντίπαλος είναι τα προβλήματα των πολιτών, όχι η αντιπολίτευση».

Εξήγησε ότι η σταθερή υπεροχή του κόμματος οφείλεται στο μηδενιστικό λόγο της αντιπολίτευσης, γιατί «η κοινωνία τιμωρεί την αντιπολίτευση του “όχι σε όλα”», η οποία «παρουσιάζει μια χώρα υπό διάλυση» ενώ «έχει τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίως 17 ετών, είναι πρωταθλήτρια στο ρυθμό μείωσης του χρέους ως προς το ΑΕΠ και παρά την ακρίβεια έχει καταφέρει και έχει αυξήσει και τους μισθούς, όσο περισσότερο μπορεί, το μέσο μισθό 30%, μια κυβέρνηση που έχει μειώσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους και αυξημένους μισθούς».

Επικρίνοντας το ΠΑΣΟΚ για την πρόταση «fast track προανακριτικής χωρίς στοιχεία», είπε ότι «δεν θα συσκοτίσουμε το δάσος» για να επιλέγει η αντιπολίτευση τα δέντρα που επιθυμεί.

Για τον Αλέξη Τσίπρα και τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ

Σχολιάζοντας την αποχώρηση του κ. Τσίπρα, ανέφερε ότι «δεν αποχώρησε μόνο από το κόμμα του, αλλά και από τη Βουλή, τον ναό της Δημοκρατίας», προσθέτοντας ότι πλέον «τελικά κατάφερε να γίνει συνιστώσα δική του, το κόμμα το οποίο ο ίδιος έφερε στην εξουσία».

Επεσήμανε πως δεν υποτιμά ούτε υπερτιμά κανέναν, αλλά υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «έπεσε από το 31% στο 22 και από το 22 στο 17% και τώρα είναι σε μονοψήφια ποσοστά», αποδίδοντας τη συρρίκνωση αυτή σε μια μηδενιστική και αντιφατική στάση του κόμματος.

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως η Ελλάδα «είναι ένα υπερήφανο κράτος, κυρίαρχο κράτος, το οποίο κάθε βήμα το κάνει σεβόμενο το κράτος Δικαίου».

Αναφερόμενος στη θέση του πρωθυπουργού ότι η Τουρκία δεν μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE όσο ισχύει το casus belli, είπε πως «μας είναι αδιάφορο αν αυτό εκνευρίζει την Άγκυρα».

Κατέληξε ότι η Ελλάδα «επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη μεγάλωσε ουσιαστικά και όχι με ψευτο- πατριωτικές κορώνες. Με στέρεα βήματα για αυτά τα οποία ήταν ζητούμενα όπως τα F-16 και τα F-35 για μας είναι δεδομένα και για άλλα κράτη είναι ζητούμενα με πολύ σοβαρές αιρέσεις. Μεγαλώσαμε στο Ιόνιο, στα 12 ναυτικά μίλια, ΑΟΖ με την Ιταλία, ΑΟΖ με την Αίγυπτο, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, Chevron, Exxon Mobil, Rafale, Belharra, όλα αυτά είναι πράξεις, και με πράξεις θα συνεχίσουμε να κινούμαστε».