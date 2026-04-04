Ορκίστηκαν Σχοινάς, Τουρνάς και Λαζαρίδης ως νέα μέλη της κυβέρνησης παρουσία Μητσοτάκη και Τασούλα

Στο Προεδρικό Μέγαρο και παρουσία του Κωνσταντίνου Τασούλα και του Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης.

Μετά τις εξελίξεις με τις δικογραφίες που σχημάτισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναλαμβάνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη θέση του Κώστα Τσιάρα, με υφυπουργό τον Μακάριο Λαζαρίδη στη θέση του Χρήστου Κέλλα. Ο Ευάγγελος Τουρνάς ορκίστηκε υπουργός Πολιτικής Προστασίας στη θέση του Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο μετά την ορκωμοσία και κατά τη διάρκεια των υπογραφών γύρισε και είπε στον Βαγγέλη Τουρνά: «Να μας κρατήσεις ασφαλείς το καλοκαίρι».

Κυβέρνηση Ορκωμοσία

