Οργισμένη απάντηση Μυλωνάκη για δημοσίευμα, θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη: “Κανείς δεν θα παίξει με το όνομά μου”

Σε έντονο ύφος ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του σε αναφορές δημοσιεύματος της εφημερίδας “Documento”.

Σε δήλωσή του στο Χ, ο Γιώργος Μυλωνάκης κάνει λόγο για «ψευδείς ισχυρισμούς» και «θεωρίες συνωμοσίας», ενώ υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι κατασκευασμένα και προανήγγειλε προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Ο κ. Μυλωνάκης με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τονίζει ότι «δεν έχει καμία απολύτως σχέση» με τα όσα περιγράφονται και προσθέτει πως τα φερόμενα μηνύματα που δημοσιεύονται είναι «εμφανώς πλαστά», ενώ υπογραμμίζει ότι ουδέποτε είχε επικοινωνία με τα πρόσωπα που αναφέρονται.

Παράλληλα, αναφέρει ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά του εκδότη της εφημερίδας, για προηγούμενο δημοσίευμα, υπόθεση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον της Δικαιοσύνης. Όπως επισημαίνει, προτίθεται να αποδείξει ενώπιον των αρμόδιων αρχών την πλαστότητα των στοιχείων που παρουσιάζονται.

Ο κ. Μυλωνάκης κάνει επίσης λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα», κατηγορώντας το μέσο για στοχευμένη επίθεση σε βάρος του, ενώ διαψεύδει και αναφορές περί επικοινωνίας του με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με τη δήλωσή του, είχε ήδη επικοινωνήσει με συντάκτη σχετικών δημοσιευμάτων στην Κύπρο, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση.

Κλείνοντας, τονίζει ότι η υπόθεση θα λάβει συνέχεια στις δικαστικές αίθουσες, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει, όπως αναφέρει, να θιγεί το όνομά του και η προσωπική του ακεραιότητα.

«Είναι προφανές ότι η συνέχεια θα δοθεί στις τόσο οικείες για τους παραγωγούς τοξικής λάσπης και τις φυλλάδες τους, δικαστικές αίθουσες. Με το όνομα και την ακεραιότητά μου δεν επιτρέπω να παίζει ΚΑΝΕΝΑΣ ΧΥΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ!», τονίζει.

