ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην τελική ευθεία η Εξεταστική – Εβδομάδα εξελίξεων στη Βουλή

Δυναμικά επιστρέφει η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες να επιταχύνονται αμέσως μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Σήμερα Τρίτη (24/2), τα κόμματα που συμμετείχαν στην Εξεταστική Επιτροπή θα καταθέσουν τα πορίσματά τους σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, η συζήτηση των πορισμάτων στην Επιτροπή έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, ενώ την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, το τελικό πόρισμα θα παραδοθεί στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος θα καθορίσει και την ημερομηνία της συζήτησης στην Ολομέλεια.

Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει, καθώς το ΠΑΣΟΚ ζητά νέα παράταση των εργασιών και την κλήση επιπλέον μαρτύρων, ενώ η κυβερνητική πλειοψηφία απορρίπτει το αίτημα, υπογραμμίζοντας τη μακρά διάρκεια της διαδικασίας και τον μεγάλο αριθμό μαρτύρων που εξετάστηκαν.

Η αντιπολίτευση επιμένει στην ανάγκη πλήρους διαφάνειας, ειδικά μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο νέου κύκλου εξελίξεων αν προκύψουν νέα στοιχεία.

Η τελική συζήτηση στην Ολομέλεια αναμένεται να αποτελέσει το αποκορύφωμα της πολιτικής αντιπαράθεσης, με τη συμμετοχή των πολιτικών αρχηγών, χωρίς να προβλέπεται ψηφοφορία επί του πορίσματος.