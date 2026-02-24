ΟΠΕΚΕΠΕ: Προκαταρκτική Επιτροπή για Βορίδη – Αυγενάκη ζητούν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, KKE, και ΝΕΑΡ

Βαρύτατες ευθύνες στους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καταλογίζουν στα πορίσματά τους ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ μετά το πέρας της Εξεταστικής Επιτροπής «προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης, από τους πρώην υπουργούς, της πράξης της συνέργειας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ζημία που υπερβαίνει το όριο των 120.000 ευρώ».

«Το ‘γαλάζιο’ σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ξεκίνησε επί θητείας του κ. Βορίδη και συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι και σήμερα επί θητείας του κ. Τσιάρα, συνιστά σοβαρό πλήγμα στη νομιμότητα, στη διαχείριση δημόσιου χρήματος και στη σχέση Κράτους-αγροτικού κόσμου. Κρίνουν ότι η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ολοκληρώθηκε, όπως όφειλε, ότι το σκάνδαλο παραμένει ανοιχτό και ότι απαιτείται επιπλέον διερεύνηση στο πλαίσιο ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης», αναφέρουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.