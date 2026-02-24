MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προκαταρκτική Επιτροπή για Βορίδη – Αυγενάκη ζητούν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, KKE, και ΝΕΑΡ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Βαρύτατες ευθύνες στους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καταλογίζουν στα πορίσματά τους ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ μετά το πέρας της Εξεταστικής Επιτροπής «προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης, από τους πρώην υπουργούς, της πράξης της συνέργειας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ζημία που υπερβαίνει το όριο των 120.000 ευρώ».

«Το ‘γαλάζιο’ σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ξεκίνησε επί θητείας του κ. Βορίδη και συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι και σήμερα επί θητείας του κ. Τσιάρα, συνιστά σοβαρό πλήγμα στη νομιμότητα, στη διαχείριση δημόσιου χρήματος και στη σχέση Κράτους-αγροτικού κόσμου. Κρίνουν ότι η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ολοκληρώθηκε, όπως όφειλε, ότι το σκάνδαλο παραμένει ανοιχτό και ότι απαιτείται επιπλέον διερεύνηση στο πλαίσιο ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης», αναφέρουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Εξεταστική επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Κέρκυρα: Νεκρός σε τροχαίο 62χρονος γιατρός του νοσοκομείου του νησιού

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Χωρίς νερό για 7 ώρες σήμερα περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης από σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών και στην Επαρχιακή Οδό Ν.Μουδανιών – Κύκλωμα Κασσάνδρας

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Παραπέμπεται σε δίκη για βιασμό ο Χακίμι της Παρί Σεν Ζερμέν

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου: Δεν μου αρέσει καθόλου η εκπομπή του Κουβαρά, έχω καλύτερα πράγματα να κάνω και να δω

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέα βίντεο – ντοκουμέντα με τους διαρρήκτες της κάβας οι οποίοι νωρίτερα είχαν εισβάλει σε καφετέρια