ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Αυγενάκης τσακώθηκε στην Εξεταστική με τον Αυλωνίτη για μια… καραμέλα!

Μετά από σχεδόν έξι ώρες συνεδρίασης, ένταση δημιουργήθηκε ανάμεσα στον ανεξάρτητο βουλευτή Αλέξανδρο Αυλωνίτη και τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, με αφορμή μία καραμέλα.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, η ένταση προκλήθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή όταν ο κ. Αυγενάκης, την ώρα που ο ανεξάρτητος βουλευτής διατύπωνε τα ερωτήματά του προς τον μάρτυρα, εκείνος έφαγε μια καραμέλα!

«Όταν σας ρωτάνε κύριε μάρτυρα να μην μασάτε. Μηρυκάζουν μόνο τα γίδια» φώναξε ο βουλευτής εκτός εαυτού και συνέχισε σε έντονο τόνο προς τον κ. Αυγενάκη: «Με ακούτε; Μην μασάτε όταν σας ρωτάω. Ξέρετε πόση ώρα είμαστε εδώ;».

Και όταν ο πρώην υπουργός του έδειξε το πακέτο με τις καραμέλες, συνέχισε σε επικριτικό τόνο ο βουλευτής:

«Κοιτάξτε ειρωνεία. Μου δείχνει τις καραμέλες. Είναι σωστό να γλείφει καραμέλα κύριε πρόεδρε; Βάλτε επιτέλους μια τάξη» επέμεινε, ενώ ο κ. Αυγενάκης έμεινε να τον κοιτά απορημένος χωρίς να δώσει συνέχεια.