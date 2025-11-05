MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Αυγενάκης τσακώθηκε στην Εξεταστική με τον Αυλωνίτη για μια… καραμέλα!

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μετά από σχεδόν έξι ώρες συνεδρίασης, ένταση δημιουργήθηκε ανάμεσα στον ανεξάρτητο βουλευτή Αλέξανδρο Αυλωνίτη και τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, με αφορμή μία καραμέλα.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, η ένταση προκλήθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή όταν ο κ. Αυγενάκης, την ώρα που ο ανεξάρτητος βουλευτής διατύπωνε τα ερωτήματά του προς τον μάρτυρα, εκείνος έφαγε μια καραμέλα!

«Όταν σας ρωτάνε κύριε μάρτυρα να μην μασάτε. Μηρυκάζουν μόνο τα γίδια» φώναξε ο βουλευτής εκτός εαυτού και συνέχισε σε έντονο τόνο προς τον κ. Αυγενάκη: «Με ακούτε; Μην μασάτε όταν σας ρωτάω. Ξέρετε πόση ώρα είμαστε εδώ;».

Και όταν ο πρώην υπουργός του έδειξε το πακέτο με τις καραμέλες, συνέχισε σε επικριτικό τόνο ο βουλευτής:

«Κοιτάξτε ειρωνεία. Μου δείχνει τις καραμέλες. Είναι σωστό να γλείφει καραμέλα κύριε πρόεδρε; Βάλτε επιτέλους μια τάξη» επέμεινε, ενώ ο κ. Αυγενάκης έμεινε να τον κοιτά απορημένος χωρίς να δώσει συνέχεια.

Αλέξανδρος Αυλωνίτης Λευτέρης Αυγενάκης ΟΠΕΚΕΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

H Μπιάνκα Σενσόρι προκαλεί και πάλι: Δείτε πώς πήγε για ψώνια με την οικογένειά της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Μητσοτάκης και Γκιλφόιλ χαιρέτησαν μαθητές στην Ηρώδου Αττικού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του 39χρονου νεκρού – Βρέθηκε καραμπίνα σε σπηλιά ιδιοκτησίας του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Ο Μητσοτάκης επικοινώνησε με Νετανιάχου – Συζήτησαν για τη πρώτη φάση εκεχειρίας στη Γάζα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 88 συλλήψεις και πάνω από 3.000 τροχονομικές παραβάσεις μέσα σε τέσσερις μήνες στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υποβάλω τα διαπιστευτήριά μου στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας