ΟΠΕΚΕΠΕ – Κατάθεση Στρατάκου: Ουδέποτε άσκησα πίεση για έκνομη πράξη

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν στις αρμοδιότητές μου και ουδέποτε άσκησα πίεση για έκνομες πράξεις» τόνισε ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γ. Στρατάκος (2019-2025), κατά την έναρξη της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που διερευνά το σύστημα πληρωμής των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων.

Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Στρατάκος είπε συγκεκριμένα: «Όσον αφορά το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι δεν είχα καμία θεσμική ιδιότητα, ο οργανισμός δεν ήταν στις αρμοδιότητες μου και ουδέποτε άσκησα πίεση, ουδέποτε έδωσα εντολή, ουδέποτε έκανα την παραμικρή παρέμβαση στη διοίκηση να κάνει κάποια έκνομη πράξη.

Για τις επισυνδέσεις, που αναφέρεται το όνομά μου είμαι σίγουρος ότι θα ερωτηθώ και θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια» είπε ο κ. Στρατάκος κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αύριο (04/11) θα καταθέσουν οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Γιώργος Τσακίρης, την Τετάρτη ο Λευτέρης Αυγενάκης, την Πέμπτη (06/11) οι κύριοι Γιώργος Γεωργαντάς και Σπήλιος Λιβανός, ενώ την Παρασκευή αναμένεται η κατάθεση του κύριου Μάκη Βορίδη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στην παρούσα, έχει ότι την Παρασκευή θα επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των μαρτύρων, ποιοι θα καταθέσουν δηλαδή και με ποιον τρόπο από την ερχόμενη εβδομάς.