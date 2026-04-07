ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφτασε στη Βουλή η δικογραφία για Χατζηβασιλείου και Αθανασίου

Διαβιβάστηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης (07.04.2026) στη Βουλή η τρίτη δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία περιλαμβάνονται τα ονόματα των Τάσου Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπου Αθανασίου. Οι εισαγγελικές αρχές ζητούν τη διερεύνηση των δύο βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος.

Να σημειωθεί ότι η διαβίβαση της υπόθεσης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έγινε απευθείας στη Βουλή, όπως είχε συμβεί με τις δικογραφίες των «11+2» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο φάκελος απεστάλη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, καθώς, σύμφωνα με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, τα αιτήματα που φέρονται να προώθησαν οι Τάσος Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπος Αθανασίου δεν ικανοποιήθηκαν.

Εντύπωση προκαλεί πάντως το γεγονός ότι όπως αποκάλυψε το Live News αναφέρεται στη δικογραφία ότι: Οι δυο βουλευτές δεν υπερέβησαν το όριο των προπαρασκευαστικών πράξεων και δεν έφτασαν στο επίπεδο της εκτέλεσης. Με απλά λόγια δεν υπάρχει δική τους ουσιαστική παρέμβαση.

Πηγή: newsit.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Βίκυ Καγιά: Δεν μου λείπει η τηλεόραση, έχω στρώσει αλλιώς τη ζωή μου

ΕΠΙΣΤΗΜΗ 10 ώρες πριν

Artemis II: Όταν ο Ήλιος “χάθηκε” πίσω από τη Σελήνη – Η επιστροφή στη γη, τα συγχαρητήρια Τραμπ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Κ. Παπακώστα για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου, δεν θα συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές, εφόσον υπάρχει σε βάρος μου “σκιά”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο τραπέζι μέτρα για την αντικατάσταση παλαιών αυτοκινήτων – Θα είναι πολλές οι κλήσεις με τις κάμερες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Νορβηγία: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες μετά από χιονοστιβάδα στη