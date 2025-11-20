MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποχώρησε η αντιπολίτευση από την Εξεταστική

Φωτογραφία: INTIME
THESTIVAL TEAM

Αποχώρησαν σύσσωμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, απο την ψηφοφορία σχετικά με τη μη προσέλευση του μάρτυρα, Γιώργο Ξυλουρη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η προταση της πλειοψηφίας, η οποία και υπερψηφίστηκε ήταν η αποφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή να διαβιβασθει στον εισαγγελέα. 

Σύμφωνα με το ertnews.gr, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα. Ο κ. Καζαμίας απο την Πλεύση Ελευθερίας, καταψήφισε και αποχώρησε. Μετά την αποχώρηση των κομματων της αντιπολίτευσης ο εισηγητης της πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης δήλωσε: «Τα κόμματα της αντιπολίτευσης διολισθαίνουν όλο και περισσοτερο μερα με τη μέρα. Τέτοιου είδους σόου, που διεκδικούν όσκαρ, δεν έχουν θέση ούτε στην Εξεταστική ούτε στη Δημοκρατια. Τα κόμματα αυτά δεν επιθυμούν να δούμε τι έχει συμβεί διαχρονικα σε αυτο τον οργανισμο. Το μονο που τους ενδιαφέρει είναι να επιτύχουν τους εκλογικούς τους στόχους».

Παράλληλα αποφασίστηκε να πάει στα χέρια του Εισαγγελέα του υπόμνημα που έστειλε σήμερα ο Γιώργος Ξυλούρης, προκειμένου να εξεταστεί η βασιμότητα των αιτιάσεων που υπάρχουν εκ μέρους του μάρτυρα που δεν προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή και να αποφασίσει ο Εισαγγελέας για τα περαιτέρω.

Κατά την αποχώρησή τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για παράβαση καθήκοντος λέγοντας ότι δεν θα νομιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Εξεταστική επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ

