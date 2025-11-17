ΟΝΝΕΔ για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου: Η σημερινή ημέρα μας διδάσκει την αξία της ενότητας

«Η 52η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου συμπίπτει με μια εποχή σημαντικών προκλήσεων για την Ελλάδα, την Ευρώπη και την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Υπενθυμίζει ότι η ελευθερία και η πρόοδος γεννιούνται από το πάθος και το συλλογικό όραμα της νέας γενιάς για ένα καλύτερο μέλλον» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΟΝΝΕΔ για τη σημερινή επέτειο.

«Η σημερινή ημέρα μας διδάσκει επίσης την αξία της ενότητας. Πριν από πενήντα δύο χρόνια, οι νέοι και οι νέες αντιστάθηκαν με θάρρος απέναντι στη δικτατορία, αποδεικνύοντας ότι η δύναμη της Δημοκρατίας υπερνικά τον φόβο. Σήμερα, η νεολαία μπορεί και πάλι να αποτελέσει κινητήρια δύναμη αλλαγής, παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια Ελλάδα που, ελεύθερη και δημοκρατική, συνεχίζει να προοδεύει με σιγουριά και σταθερότητα» τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΟΝΝΕΔ.

Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου, δήλωσε: «Πενήντα δύο χρόνια μετά το Πολυτεχνείο, η νεολαία παραμένει στην πρώτη γραμμή με αιτήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον μας. Διεκδικούμε μια οικονομία που διασφαλίζει την ευημερία για όλους, καθώς και μια παιδεία που προσφέρει ίσες ευκαιρίες για κάθε νέα και νέο. Στην Ελλάδα που οραματιζόμαστε, κανείς δεν θα μένει πίσω. Στεκόμαστε στο πλευρό της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, στον καθημερινό αγώνα για δημοκρατία, ασφάλεια, σταθερότητα και ανάπτυξη, προχωρώντας ενωμένοι μπροστά».