Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το πόρισμα της ΝΔ

Με την έγκριση, κατά πλειοψηφία, του πορίσματος που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, ολοκληρώθηκαν σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλή των Ελλήνων για τη διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, έπειτα από σχεδόν πεντέμισι μήνες συνεδριάσεων.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και ειδικότερα το άρθρο 148, στο τελικό κείμενο θα συμπεριληφθούν και οι απόψεις των κομμάτων της μειοψηφίας. Το πόρισμα, μαζί με το σύνολο του συνοδευτικού υλικού, θα υποβληθεί στην Ολομέλεια, όπου θα ανακοινωθεί επισήμως και θα καταχωριστεί στα πρακτικά.

Παράδοση του πορίσματος στον Πρόεδρο της Βουλής

Η επόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, όταν το προεδρείο της Επιτροπής θα παραδώσει το πόρισμα στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ώστε να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Κατά τη σημερινή ψηφοφορία, οι βουλευτές στήριξαν τα πορίσματα που είχαν καταθέσει τα κόμματά τους. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία δεν κατέθεσε δικό της πόρισμα. Η πρόεδρος του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζήτησε τη συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής, τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

49 συνεδριάσεις και 76 μάρτυρες

Αναφερόμενος στο έργο της Επιτροπής, ο πρόεδρός της, Ανδρέας Νικολακόπουλος, σημείωσε ότι οι συνεδριάσεις ξεκίνησαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 και διήρκεσαν περίπου πεντέμισι μήνες.

Στο διάστημα αυτό:

πραγματοποιήθηκαν 49 συνεδριάσεις,

εξετάστηκαν 76 μάρτυρες,

οι καταθέσεις διήρκεσαν συνολικά περίπου 350 ώρες,

ενώ τα πρακτικά ξεπερνούν τις 19.000 σελίδες.

Όπως υποστήριξε, το έργο της Επιτροπής συνέβαλε ουσιαστικά στη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς συγκεντρώθηκε σημαντικό αποδεικτικό υλικό που, όπως ανέφερε, οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων και «ρίχνει φως» σε κρίσιμες πτυχές της λειτουργίας του Οργανισμού.

Η συζήτηση πλέον μεταφέρεται στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου το πόρισμα αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά και αφετηρία για τις επόμενες θεσμικές αποφάσεις.