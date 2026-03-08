MENOY

Οι εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή στο επίκεντρο επικοινωνίας του Ν. Δένδια με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Άμυνας του Κατάρ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Επικοινώνησε μαζί μου ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός ‘Αμυνας του Κατάρ Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Συζητήσαμε για την κατάσταση ασφαλείας που διαμορφώνεται από τις εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Αυτό ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής ‘Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Νίκος Δένδιας

