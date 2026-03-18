Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Θα μιλήσω αύριο στη Βουλή και θα παραδώσω την έδρα μου

Φωτογραφία: Intime
Παραδίδει αύριο Πέμπτη (19.03.2026) την έδρα του ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος που διεγράφη την περασμένη εβδομάδα από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ.

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος με ανάρτησή του στο Facebook τονίζει ότι «αύριο κλείνει ένας όμορφος και συναρπαστικός κύκλος ζωής» γράφοντας τον επίλογό του στο ΠΑΣΟΚ.

Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν, αύριο στις 13.00 θα μιλήσει στην ολομέλεια της βουλής και στη συνέχεια θα παραδώσει την έδρα του.

Η ανάρτηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

«Καλημέρα !

Αν η λέξη ευχαριστώ μπορεί να ανταποδώσει την αγάπη σας , την στήριξη και όσα λέτε και γράφετε για εμένα , να την πω όσες φορές χρειαστεί .

Αύριο κλείνει ένας όμορφος και συναρπαστικός κύκλος ζωής.

Σήμερα θα ψηφίσω το νέο Αντιπρόεδρο και αύριο στις 13:00 θα μιλήσω στην ολομέλεια της βουλής, όπου θα παραδώσω την έδρα μου».

