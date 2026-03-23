“Όχι” Φάμελλου στην πρόσκληση Ανδρουλάκη για το “τραπέζι διαλόγου” στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Και επισήμως αρνητικά απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος στην πρόσκληση που του είχε απευθύνει ο Νίκος Ανδρουλάκης να συμμετάσχει σε θεματικό τραπέζι διαλόγου, με αντικείμενο το «Σύνταγμα και οι Θεσμοί», στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Η κίνηση επιβεβαιώνει ότι, παρά τις δημόσιες αναφορές στην ανάγκη συνεννόησης στον προοδευτικό χώρο, παραμένουν ενεργές οι επιφυλάξεις για το πεδίο και τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να διεξαχθεί ένας τέτοιος διάλογος.

Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκαθαρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα εκπροσωπηθεί στην έναρξη του συνεδρίου με τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και βουλευτή Ηλείας Διονύση Καλαματιανό, ωστόσο απορρίπτει τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο τραπέζι διαλόγου. Όπως σημειώνει, δεν θεωρεί ότι μπορεί να οργανωθεί «αποτελεσματικά και ουσιαστικά» προγραμματική συζήτηση στο πλαίσιο μιας κορυφαίας εσωκομματικής διαδικασίας άλλου κόμματος.

Με τον τρόπο αυτόν, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνει επί της ουσίας τη θέση που είχε ήδη διατυπώσει, ότι ο προγραμματικός διάλογος μεταξύ προοδευτικών κομμάτων δεν μπορεί να διεξάγεται εντός του χώρου και των εργασιών ενός κομματικού συνεδρίου. Η επιλογή του να απαντήσει και τυπικά, με επιστολή, προσδίδει πλέον επίσημο χαρακτήρα στην απόσταση που κρατά η Κουμουνδούρου από την πρωτοβουλία της Χαριλάου Τρικούπη.

Παρά την αρνητική απάντηση, ο Σωκράτης Φάμελλος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεννόησης, διαμηνύοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανταποκριθεί θετικά σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο επίπεδο διαλόγου θελήσει να οργανώσει στο μέλλον είτε το ΠΑΣΟΚ είτε άλλη προοδευτική δύναμη. Με αυτό το στίγμα, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην απόρριψη της συγκεκριμένης πρόσκλησης και στη διατήρηση του πολιτικού αφηγήματος υπέρ της ανασύνθεσης και της ενότητας του προοδευτικού χώρου.

Η επιστολή του Σωκράτη Φάμελλου προς τον Νίκο Ανδρουλάκη

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σας ευχαριστώ για τις επιστολές που μας αποστείλατε ενόψει του επικείμενου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής. Θα χαιρετίσουμε στην έναρξη του Συνεδρίου σας, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή σας, με τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας και βουλευτή Ηλείας, Διονύση Καλαματιανό.

Δεν θεωρώ όμως ότι μπορεί να διοργανωθεί αποτελεσματικά και ουσιαστικά τραπέζι προγραμματικού διαλόγου στο πλαίσιο του Συνεδρίου σας, καθώς αυτό αποτελεί μία κορυφαία εσωκομματική διαδικασία του κόμματός σας.

Θα ανταποκριθούμε θετικά σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο επίπεδο διαλόγου επιθυμεί να διοργανώσει στο μέλλον είτε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, είτε άλλο προοδευτικό κόμμα ή κίνηση και θα αναλάβουμε και εμείς αντίστοιχες πρωτοβουλίες, επειδή θεωρούμε ουσιώδη αυτόν τον διάλογο για την ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, που αποτελεί σήμερα τη βασική πολιτική αναγκαιότητα των προοδευτικών πολιτών.

Εύχομαι κάθε επιτυχία και καλές αποφάσεις στο Συνέδριό σας.

Με εκτίμηση,

Σωκράτης Φάμελλος

Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία»