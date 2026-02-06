Ο Βελόπουλος παρουσίασε φωτογραφία της Lady Gaga από το American Horror Story… ως υλικό του φακέλου Επστάιν!

Σε μια γκάφα υπέπεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην προσπάθειά του να σχολιάσει το σκάνδαλο Επστάιν και τις καταγγελίες για κακοποίηση ανηλίκων. Μιλώντας στο ΟΡΕΝ, κατηγόρησε τα ελληνικά ΜΜΕ ότι αποσιωπούν τις σχετικές αποκαλύψεις, παρουσιάζοντας ωστόσο ως “απόδειξη” μια φωτογραφία της Lady Gaga από το American Horror Story, την οποία θεώρησε – λανθασμένα – υλικό από τον φάκελο του Επστάιν.

H «αποκάλυψη» Βελόπουλου προκάλεσε αντιδράσεις και στο Χ, όπου χρήστες μίλησαν για «κρεσέντο παραπληροφόρης» σχολιάζοντας πως «το κλάμα σε αυτή τη χώρα δεν έχει τελειωμό». Στη γκάφα αναφέρθηκε και η Αφροδίτη Λατινοπούλου το πρωί της Παρασκευής, κάνοντας λόγο για «μπούρδες» και χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης «επιεικώς επικίνδυνο και τεκμηριωμένα μπαρμπά ξερόλα».

«Δείτε εδώ, τη βλέπετε αυτή την κυρία. Δείτε τα παιδιά δεξιά και αριστερά τι πίνουν; Κόκκινο χρώμα» είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Στην αρχή νόμισα ότι ήταν φωτοσοπ αλλά τελικά είναι αλήθεια. Ο Βελόπουλος δείχνει τη Lady Gaga σε φωτογραφία από τη σειρά Hotel παρουσιάζοντας την ως μέλος του Επσταιν 😂

Το κλάμα σε αυτή τη χώρα δεν έχει τελειωμό 😂 pic.twitter.com/LbvX0KgTsx — Νίνος (@n1kos_ntg) February 5, 2026

Σε ένα νέο κρεσέντο παραπληροφόρησης και «ψέκας» προχώρησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος στην προσπάθειά του να παρουσιάσει «φρικιαστικές αποκαλύψεις» από τα περίφημα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν, κατάφερε να μπερδέψει την πραγματικότητα με τη… pic.twitter.com/BIJD24kk9Y February 6, 2026

*κλικ στην φωτογραφία.

Τον έχουν πάρει στο ψιλό.

Πρόεδρος κόμματος που κοροϊδεύει κατάμουτρα τόσες χιλιάδες κόσμου. Κόσμο βέβαια που θέλει το φτύσιμο. Ραγιάδες μια ζωή #Επσταιν #Βελοπουλος #ψεκα pic.twitter.com/r0QqH83kg9 — July Morning (@filthofmankind) February 5, 2026

Ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, σε νεότερη τοποθέτησή του, απέφυγε να αναφερθεί στο λάθος του και μετατόπισε τη συζήτηση, αναφερόμενος στην υπόθεση του Ηλία Μίχου.