ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Βελόπουλος παρουσίασε φωτογραφία της Lady Gaga από το American Horror Story… ως υλικό του φακέλου Επστάιν!

|
ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Σε μια γκάφα υπέπεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην προσπάθειά του να σχολιάσει το σκάνδαλο Επστάιν και τις καταγγελίες για κακοποίηση ανηλίκων. Μιλώντας στο ΟΡΕΝ, κατηγόρησε τα ελληνικά ΜΜΕ ότι αποσιωπούν τις σχετικές αποκαλύψεις, παρουσιάζοντας ωστόσο ως “απόδειξη” μια φωτογραφία της Lady Gaga από το American Horror Story, την οποία θεώρησε – λανθασμένα – υλικό από τον φάκελο του Επστάιν.

H «αποκάλυψη» Βελόπουλου προκάλεσε αντιδράσεις και στο Χ, όπου χρήστες μίλησαν για «κρεσέντο παραπληροφόρης» σχολιάζοντας πως «το κλάμα σε αυτή τη χώρα δεν έχει τελειωμό». Στη γκάφα αναφέρθηκε και η Αφροδίτη Λατινοπούλου το πρωί της Παρασκευής, κάνοντας λόγο για «μπούρδες» και χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης «επιεικώς επικίνδυνο και τεκμηριωμένα μπαρμπά ξερόλα».

«Δείτε εδώ, τη βλέπετε αυτή την κυρία. Δείτε τα παιδιά δεξιά και αριστερά τι πίνουν; Κόκκινο χρώμα» είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

@n1kosaries Το απόλυτο κλάμα!! #ladygaga #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – n1kos

Ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, σε νεότερη τοποθέτησή του, απέφυγε να αναφερθεί στο λάθος του και μετατόπισε τη συζήτηση, αναφερόμενος στην υπόθεση του Ηλία Μίχου.

Κυριάκος Βελόπουλος

