Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδικάζει την απαγόρευση εισόδου του Νίκου Ασλανίδη στη Τουρκία

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδικάζει την απαγόρευση εισόδου του δημοσιογράφου Νίκου Ασλανίδη στην Τουρκία, στο πλαίσιο αποστολής που διοργάνωσε το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ.

“Η υπεράσπιση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος και της ανεξαρτησίας της ενημέρωσης αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή, την οποία οφείλει να σέβεται η Τουρκία. Αναμένουμε από το ΥΠ.ΕΞ σχετική ενημέρωση για το συμβάν, καθώς και για πρωτοβουλίες που σκοπεύει να πάρει, ώστε να μην επαναληφθεί παρόμοια συμπεριφορά σε Έλληνα πολίτη και δημοσιογράφο. Η αφωνία του ΥΠ.ΕΞ. δημιουργεί ερωτηματικά” αναφέρει σχετική ανακοίνωση.