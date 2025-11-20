MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

O Πιερρακάκης κατέθεσε τον προϋπολογισμό του 2026: “Είναι ρεαλιστικός, κοινωνικός και αναπτυξιακός”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 στη Βουλή, προχώρησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός Οικονομικών στην σύντομη παρέμβασή του στην Ολομέλεια ανέφερε πως «θα διαπιστώσετε ότι πρόκειται για έναν προϋπολογισμό ρεαλιστικό, κοινωνικό, εφαρμόσιμο και αναπτυξιακό».

Όπως αναφέρει το protothema.gr, ο κ. Πιερρακάκης παρέδωσε στη συνέχεια το κορυφαίο νομοσχέδιο στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη σε μορφή ψηφιακού usb stick, αν και όπως ανέφερε από την επόμενη χρονιά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε πλήρως άυλη μορφή με QR code στο κυβερνητικό cloud.

Δείτε φωτογραφίες του Intime:

Όπως ενημέρωσε ο κ. Κακλαμάνης τα μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας, η έναρξη συζήτησης του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια θα γίνει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, ενώ η ψήφιση του θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου.

Κυριάκος Πιερρακάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

