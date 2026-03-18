Ο Πάρις Κουκουλόπουλος νέος αντιπρόεδρος στη Βουλή με 255 ψήφους

Με ψήφους 255 ψήφους «υπέρ» έναντι 16 «παρών» εκλέχθηκε από την Ολομέλεια στο αξίωμα του Δ’ αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων ο βουλευτής Κοζάνης Παρασκευάς (Πάρις) Κουκουλόπουλος, μετά την σχετική επιστολή – πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη που είχε αποστείλει στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο Πάρις Κουκουλόπουλος αναλαμβάνει την θέση του Δ’ αντιπροέδρου της Βουλής μετά την διαγραφή από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του βουλευτή Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφο 3 του ΚτΒ που ορίζει ότι «η θητεία αντιπροέδρου της Βουλής λήγει αυτοδικαίως σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας από την οποία προέρχεται».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ήταν παρών κατά την Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας για την εκλογή του Δ’ αντιπροέδρου της Βουλής από την δεύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα της Βουλής.

Ο προεδρεύων Β΄ αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς ανακοινώνοντας το αποτέλεσμα της εκλογής στο αξίωμα του Δ’ αντιπροέδρου της Βουλής του Πάρι Κουκουλόπουλο του ευχήθηκε «συγχαρητήρια και καλή επιτυχία» εν μέσω χειροκροτημάτων από τους βουλευτές.

Ποιος είναι ο Πάρις Κουκουλόπουλος

Ο νέος αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Πάρις Κουκουλόπουλος γεννήθηκε στην Κοζάνη στις 26 Μαρτίου 1956. Σπούδασε στην Πολυτεχνική Σχολής ΑΠΘ Χημικός – Μηχανικός, μιλάει Αγγλικά και είναι παντρεμένος. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ, συμμετέχει αδιάλειπτα από το 1974 στις πολιτικές διαδικασίες της οργάνωσης και σήμερα είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

Υπηρέτησε την Τοπική Αυτοδιοίκηση για πολλά χρόνια σε όλες τις βαθμίδες της. Εξελέγη πέντε φορές δήμαρχος Κοζάνης (1991-2009) και είναι ο πρώτος αιρετός πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ (1999-2007). Μέλος και επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή Περιφερειών της ΕΕ από την ίδρυση της, όπου διετέλεσε αντιπρόεδρός της, και μέλος στη Μόνιμη Συνδιάσκεψη των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Εκλέχθηκε βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ το 2009-2014, επανεξελέγη βουλευτής Κοζάνης στις εκλογές του 2023. Έχει διατελέσει υφυπουργός Εσωτερικών το 2011 και αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης το 2014. Κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, είχε οριστεί ως ένας από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ. Είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

O Πάρις Κουκουλόπουλος ευχαρίστησε όλους όσοι τον ψήφισαν και τόνισε ότι στο δικό του πρόσωπο, όλοι οι Βουλευτές τίμησαν τον τόπο του, την Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία.

«Οι 255 ψήφοι στη σημερινή Ολομέλεια πολλαπλασιάζουν τη βαρύτητα της θεσμικής ευθύνης, μετά από μακρά διαδρομή, πλέον να υπηρετήσω τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία μας και από τη θέση του Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων, σε μια περίοδο που η αναβάθμιση του κύρους των θεσμών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και όχι μόνο στην πατρίδα μας. Θα υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις αυτή την αποστολή, γιατί πιστεύω βαθιά ότι η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου είναι η καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων, η καλύτερη εγγύηση ανάπτυξης και ευημερίας. Συνεχίζουμε όλοι μαζί με το βλέμμα σταθερά προσηλωμένο έξω από το κτίριο της Βουλής, στην κοινωνία και τα προβλήματά της, στις ανάγκες πρωτίστως της νέας γενιάς».