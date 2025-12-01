Ο Π. Δουδωνής καταγγέλλει προπηλακισμό έξω από τον ΔΣΑ: “Ο Αναστασόπουλος με αποκάλεσε καραγκιόζη”

Τον προπηλακισμό του από τον υποψήφιο για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, Δημήτρη Αναστασόπουλο, καταγγέλλει ο Παναγιώτης Δουδωνής.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σε ανάρτησή του, γνωστοποιεί ότι ο κ. Αναστασόπουλος τον αποκάλεσε «καραγκιόζη» έξω από το ΔΣΑ.

Αφορμή της επίθεσης φέρεται να είναι η πολιτική κριτική του κ. Δουδωνή για τη στήριξη που έλαβε από τον κ. Κατσιβαρδά, Βουλευτή εκλεγμένο με τους «Σπαρτιάτες».

Η ανάρτηση του Παναγιώτη Δουδωνή:

«Στην τριετή πολιτική μου πορεία, στην επταετή θητεία μου στον δημόσιο λόγο πάντα ήμουν υπέρ του ελεύθερου διαλόγου με σεβασμό στον αντίπαλο. Μάλιστα έγραψα και σχετικό βιβλίο με τίτλο: “το πολίτευμα της συνύπαρξης”.

Το να με αποκαλεί ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ κ. Αναστασόπουλος “καραγκιόζη”, φωνάζοντας έξω από τον Δικηγορικό Σύλλογο επειδή του άσκησα πολιτική κριτική για τη στήριξη που έλαβε από τον κ Κατσιβαρδά, Βουλευτή εκλεγμένο με τους «Σπαρτιάτες», ξεπερνά κάθε όριο. Λυπάμαι ειλικρινά ως πολίτης πρώτα -πρώτα!».

ΠΑΣΟΚ: Καλούμε τη Νέα Δημοκρατία να καταδικάσει άμεσα την απρόκλητη φραστική επίθεση στον Π. Δουδωνή

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ καλεί τη ΝΔ να καταδικάσει τον υποψήφιο που στηρίζει.

«Καλούμε τη Νέα Δημοκρατία να καταδικάσει άμεσα την απρόκλητη φραστική επίθεση, που δέχθηκε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από τον υποψήφιο Πρόεδρο του ΔΣΑ, που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, Δημήτρη Αναστασόπουλο», τόνισε το ΠΑΣΟΚ.