O Νίκος Ανδρουλάκης ζητά από τον πρωθυπουργό άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για τη Μέση Ανατολή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, απευθύνοντας σχετικό αίτημα προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής βρίσκεται εκ νέου σε συνθήκες έντονης αστάθειας, με τις ραγδαίες εξελίξεις και την προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης να προκαλούν σοβαρή ανησυχία σε διεθνές επίπεδο. Όπως τονίζει, οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν άμεσα το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον και καθιστούν αναγκαία μια σαφή και υπεύθυνη τοποθέτηση της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητά από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση σε ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών, ώστε να παρουσιαστούν οι προτεραιότητες, οι διπλωματικές κινήσεις και η συνολική στρατηγική της χώρας για τα τεκταινόμενα τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση απαιτεί συντονισμό, διαφάνεια και θεσμική ενημέρωση, προκειμένου η Ελλάδα να τοποθετηθεί με υπευθυνότητα και σαφήνεια απέναντι στις προκλήσεις που διαμορφώνονται στην περιοχή.

Νίκος Ανδρουλάκης

