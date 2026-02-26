MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης τηλεφώνησε στον Ερντογάν και του ευχήθηκε για τα γενέθλιά του

Φωτογραφία: Γραφείο του Πρωθυπουργού
|
THESTIVAL TEAM

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας. Ο Τούρκος πρόεδρος, γεννημένος το 1954, συμπλήρωσε το 72ο έτος της ηλικίας του.

Κατά την ίδια ενημέρωση, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δέχθηκε τηλεφωνικές ευχές και από τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, τον πρόεδρο του Ουζμπεκιστάν Σαβκάτ Μιρζιγιόγιεφ, το βοσνιακό μέλος της Προεδρίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Ντένις Μπετσίροβιτς, καθώς και από τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρεται, οι συνομιλητές του ευχήθηκαν τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος τους ευχαρίστησε και επανέλαβε τη βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πέρα από τις ευχές, στην επικοινωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έγινε αναφορά στη διατήρηση του διαλόγου και της «θετικής ατζέντας», ενώ ανταλλάχθηκαν απόψεις και για τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, με φόντο την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Κυριάκος Μητσοτάκης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Τραγωδία στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι: “Δεν είχε καμία γνώση των υπηρεσιών”, λέει η συνήγορος του σημερινού δημάρχου Κασσάνδρας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Τραγωδία στο λιμάνι Ηρακλείου: Νεκρός 57χρονος εργαζόμενος σε τουριστικό σκάφος

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο επικεφαλής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Βουλή: Ψηφίστηκε επί της Αρχής το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των αποδήμων από τη ΝΔ

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Κατολισθήσεις στη Βραζιλία: Στους 46 οι νεκροί, σβήνουν οι ελπίδες για τους 21 αγνοούμενους

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Ασημένιος ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης στο Παγκόσμιο Κύπελλο Πάλης