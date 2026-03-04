Ο Μητσοτάκης ενημερώνει τη Βουλή για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: “Πυρετός” τηλεφωνημάτων και συναγερμός για τις οικονομικές συνέπειες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σήμερα στη Βουλή, λίγο μετά τις 11:00 στο πλαίσιο της συζήτησης για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά δεδομένα θα ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία για τις εξελίξεις τόσο στο πεδίο της Μέσης Ανατολής όσο και στα καθ’ ημάς, με ειδική αναφορά στην Κύπρο και στην αμυντική υποστήριξη που παρέχει η Ελλάδα.

Ήδη ο κ. Μητσοτάκης που είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα για τις εξελίξεις, ενημέρωσε για περίπου 40 λεπτά τον Νίκο Ανδρουλάκη, με τη συζήτηση να αφορά τη Μέση Ανατολή, τις εξελίξεις στην Κύπρο και την ευρωπαϊκή υποστήριξη, τον εγκλωβισμό Ελλήνων στη διακεκαυμένη ζώνη, αλλά και τις πιθανές οικονομικές συνέπειες.

«Η ελληνική διπλωματία αλλά και οι αναβαθμισμένες ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού Ελληνισμού και δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή να πω ότι σήμερα η σημαία μας και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο», υπογράμμισε χθες ο κ. Μητσοτάκης, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη και η επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην Κύπρο.

«Η Ελλάδα του 2026 δεν είναι η Ελλάδα του 2019. Και αυτό δεν έγινε αυτόματα ούτε τυχαία. Έχουμε αναπτύξει μια σειρά από συμμαχίες με χώρες όπως οι ΗΠΑ, αλλά και με ευρωπαϊκές χώρες όπως η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία και με αραβικές χώρες», επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι αφενός η χώρα μας δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν, αλλά από την άλλη στηρίζει αταλάντευτα την Κύπρο όταν τίθεται ζήτημα απειλής εναντίον της.

«Η συνδρομή μας προς την Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλοκή μας στον πόλεμο», τονίζουν από την κυβέρνηση, δείχνοντας έτσι και το πνεύμα της σημερινής τοποθέτησης του κ. Μητσοτάκη στην Ολομέλεια.

Αυτό ήταν και το μήνυμα των πυκνών χθεσινών τηλεφωνικών του επικοινωνιών με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Λιβάνου κ. Αούν, αλλά και τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα. Ο κ. Μητσοτάκης τηρεί γραμμή ισορροπιών, υπερασπιζόμενος αφενός το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και με δεδομένη την αποστροφή για το καθεστώς των μουλάδων στο Ιράν, αφετέρου υπογραμμίζει την ανάγκη τήρησης του διεθνούς δικαίου και της εξεύρεσης διπλωματικών λύσεων και υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω η ήδη ευρεία περιφερειακή σύγκρουση.

To Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής

Ο κ. Μητσοτάκης κινείται σε γραμμή συνεννόησης, αν και απορρίπτει ευθέως την πρόσκληση που απευθύνουν κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης για σύγκληση του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών, με τους κ. Φάμελλο και Χαρίτση άλλωστε να αναλαμβάνου χθες σχετική πρωτοβουλία και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου να τάσσεται επίσης υπέρ αυτής της εξέλιξης.

Πάντως σήμερα το μεσημέρι στη 13:00 θα συγκληθεί στο υπουργείο Εξωτερικών το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής υπό τον Γιώργο Γεραπετρίτη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων κομμάτων και εμπειρογνωμόνων. Ο κ. Γεραπετρίτης θα ενημερώσει για τα γεωπολιτικά δεδομένα, τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και το μεταναστευτικό, αλλά και για το status των Ελλήνων που βρίσκονται κυρίως σε χώρες του Κόλπου και θέλουν να επαναπατριστούν, όταν αυτό καταστεί εφικτό.

Ανησυχία για την οικονομία

Όσο περνούν οι μέρες πάντως και η σύγκρουση συνεχίζεται χωρίς ορατή προοπτική τέλους, τόσο τα «μαύρα σύννεφα» σωρεύονται πάνω από την παγκόσμια και άρα την ελληνική οικονομία. Η ανησυχία είναι δεδομένη για νέες πληθωριστικές πιέσεις, αλλά και για τις τιμές των καυσίμων και ήδη έχουν ξεκινήσει ασκήσεις επί χάρτου σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία. Χθες έγινε σύσκεψη στο υπουργείο Ανάπτυξης για την κατάσταση στην αγορά, αλλά και στο υπουργείο Περιβάλλοντος με τις ρυθμιστικές αρχές και τις βασικές εταιρίες ενέργειας με δεδομένες τις δυσμενείς εξελίξεις.

«Εφόσον χρειαστεί να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε υπέρμετρες αυξήσεις, σε οτιδήποτε καταστεί αυτό ανάγκη, προφανώς δεν θα αφήσουμε την κοινωνία απροστάτευτη, όπως κάναμε τις προηγούμενες φορές στηρίξαμε, έτσι θα στηρίξουμε και τώρα», επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, τονίζοντας πάντως ότι δεν είμαστε ακόμη εκεί.

Η κυβέρνηση πάντως έχει ήδη κινηθεί στο επίπεδο των μηνυμάτων που θα έπρεπε να σταλούν στα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας, ενώ η Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή εξέδωσε ανακοίνωση και θα προχωρήσει σε κινήσεις για να ελεγχθεί η όποια αισχροκέρδεια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τυχόν δραματικές εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά δεν θα έχουν αντανάκλαση και στα καθ’ ημάς, δοκιμάζοντας τον δημοσιονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης.

