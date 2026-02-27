MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ο Μητσοτάκης άφησε λουλούδι στο γραφείο της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη που έφυγε από τη ζωή στα 57 της

|
THESTIVAL TEAM

Με ένα λουλούδι στο γραφείο της Αντιγόνης Πανέλλη στο γραφείο των κοινοβουλευτικών συντακτών στη Βουλή αποχαιρέτησε σήμερα την δημοσιογράφο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπενθυμίζεται ότι η δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή στα 57 της ενώ σήμερα θα τελεστεί η κηδεία της  στις 11:00, στον ιερό ναό της Αγίας Σκέπης στου Παπάγου

Η Αντιγόνη Πανέλλη γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1969 και μεγάλωσε στην Κορωνησία της Άρτας. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της, ξεκίνησε να εργάζεται στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», όπου κάλυπτε τα ρεπορτάζ των υπουργείων Μεταφορών- Επικοινωνιών και ΥΠΕΧΩΔΕ.

Στη συνέχεια, εργάστηκε στην εφημερίδα «ΒΡΑΔΥΝΗ» και μεταπήδησε στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ στο οποίο και διακρίθηκε. Ακολούθως εντάχθηκε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και στην ιστοσελίδα «CNN.GR» όπου παρέμεινε μέχρι και σήμερα.

H ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει με θλίψη τον αναπάντεχο θάνατο της Αντιγόνης Πανέλλη, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία μόλις 57 ετών.

Η Αντιγόνη Πανέλλη υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητή στους συναδέλφους της δημοσιογράφους και στο ευρύ φιλικό και επαγγελματικό της περιβάλλον. Διακρινόταν για το ήθος, την ευπρέπεια, την οξυδέρκεια, τη συνέπεια αλλά και για το φλεγματικό της χιούμορ με το οποίο αντιμετώπιζε την καθημερινότητα και τις δύσκολες καταστάσεις στην επαγγελματική της πορεία.

Ήταν ελεύθερο πνεύμα με ισχυρή γνώμη, βασισμένη σε παραδοσιακές αξίες που της επέτρεπαν να κερδίζει τον σεβασμό και την εκτίμηση ακόμη και όσων είχαν υποστεί την αυστηρή κριτική της.

Στις προσωπικές της σχέσεις αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, καθώς διακρινόταν για την ειλικρινή αφοσίωσή της στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της με μια διαρκή διάθεση προσφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται την οικογένεια και τους οικείους της και την αποχαιρετά με πόνο ψυχής και σεβασμό.

Κυριάκος Μητσοτάκης

