Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης θεωρείται μεταξύ των βασικών φαβορί, με το προφίλ του να αξιολογείται θετικά στους πολιτικούς κύκλους των Βρυξελλών.
Η ψηφοφορία αναμένεται να λάβει χώρα στην επόμενη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στις 11 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, με κάθε χώρα να έχει ίσα δικαιώματα ψήφου, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.