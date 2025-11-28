MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης θεωρείται μεταξύ των βασικών φαβορί, με το προφίλ του να αξιολογείται θετικά στους πολιτικούς κύκλους των Βρυξελλών.

Η ψηφοφορία αναμένεται να λάβει χώρα στην επόμενη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στις 11 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, με κάθε χώρα να έχει ίσα δικαιώματα ψήφου, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.

Κυριάκος Πιερρακάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Λευκός Οίκος: Πέθανε η 20χρονη Εθνοφρουρός που τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού μετά από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία – Βίντεο ντοκουμέντο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονης στο Χαλάνδρι

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Αγοράζει 100 ραντάρ για την ανίχνευση drones η Ολλανδία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επείγουσα έκκληση για αιμοπετάλια για 8χρονη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Μητσοτάκης στα εγκαίνια του Europa Experience: Είμαστε ισχυρότεροι όταν είμαστε ενωμένοι – Μέτσολα: Είμαι υπερήφανη για την Ελλάδα