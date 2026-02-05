MENOY

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συστήνει τη γάτα που μετακόμισε στο Μαξίμου – “Στο βασίλειο της Κλειώς δεν έχει θέση ο Peanut”

THESTIVAL TEAM

Ποιος του το έλεγε του Peanut ότι θα έχανε την πρωτοκαθεδρία στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως αποκαλύφθηκε στο βίντεο που ανάρτησε το πρωί της Πέμπτης (05.02.2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπάρχει νέο τετράποδο στο πρωθυπουργικό γραφείο, η Κλειώ μια υπέροχη πορτοκαλί γάτα

Το βίντεο ξεκινά με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ψάχνει την πανέμορφη γατούλα στο ισόγειο του Μεγάρου Μαξίμου λέγοντας: «Που σαι ρε Κλειώ;» και να την ανακαλύπτει ξαπλωμένη πάνω σε ένα γραφείο. 

Και αφού την χαϊδεύει, ο πρωθυπουργός ακούγεται να λέει «Ζωάρα η Κλειώ» ενώ, με εμφανή διάθεση χιούμορ, προσθέτει «στο βασίλειο της Κλειώς δεν έχει θέση ο Peanut», υπονοώντας ότι αλλάζουν οι ισορροπίες που διαμορφώνονται ανάμεσα στα τετράποδα μέλη της .

Την ίδια στιγμή, ο Peanut, ο αξιαγάπητος σκύλος του Μεγάρου Μαξίμου, εμφανίζεται σε άλλο πλάνο ξαπλωμένος στην είσοδο αλλά δεν φαίνεται να συμμερίζεται τον ίδιο ενθουσιασμό, προσθέτοντας μια ακόμη κωμική νότα στο στιγμιότυπο.

Στο ίδιο βίντεο περιλαμβάνονται και σκηνές που δεν κατέγραψαν οι τηλεοπτικές κάμερες χθες, Τετάρτη (04.03.2026), στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του πρώτου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

