Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώνει την Τετάρτη τη Βουλή για τη Μέση Ανατολή

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στην Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να μιλήσει το πρωί της Τετάρτης, 4 Μαρτίου 2026, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές».

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η παρέμβασή του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή δεν θα περιοριστεί στα ζητήματα του νομοσχεδίου, αλλά αναμένεται να περιλάβει και τοποθέτηση για τις διεθνείς εξελίξεις, στον απόηχο της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, καθώς και για τη στάση της Ελλάδας.

Επίσης, εκτάκτως συγκαλείται αύριο στις 13.00, υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, με κύριο θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ομιλία στο Αρσάκειο Μέγαρο το μεσημέρι

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει, επίσης, ομιλία στις 13.30 στην εκδήλωση για την επανέναρξη λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας στο Αρσάκειο Μέγαρο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησής του.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

