Ο Κυρ. Βελόπουλος για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Fitch

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η πρόσφατη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Fitch, σε συνδυασμό με την υποβάθμιση της Γαλλίας από αμερικανικό οίκο αξιολόγησης, άνοιξε νέο κύκλο πολιτικών συζητήσεων και προβληματισμού. Ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης», Κυριάκος Βελόπουλος, σχολίασε τις εξελίξεις θέτοντας δύο κρίσιμα ερωτήματα: τη χρονική σύμπτωση της αναβάθμισης με την επίσκεψη της Αμερικανίδας αξιωματούχου στην Αθήνα, αλλά και τον αντίκτυπο που έχουν οι κοινωνικές αντιδράσεις – ή η απουσία τους – στις διεθνείς αξιολογήσεις των χωρών.

«Η αναβάθμιση από τον Οίκο Fitch και η υποβάθμιση της Γαλλίας από την πλευρά του Αμερικανικού Οίκου γεννά δύο ερωτήματα. Πρώτον, η αναβάθμιση έγινε στην Ελλάδα λίγο μετά την άφιξη της κυρίας Κίμπερλι στην Αθήνα και δεύτερον η υποβάθμιση της Γαλλίας έγινε γιατί οι Γάλλοι αντιδρούν στα αντιλαϊκά, αντικοινωνικά μέτρα, ενώ οι Έλληνες απλά καταπίνουν, χωρίς να διαμαρτύρονται, ο,τιδήποτε ψευδές επιβάλλεται αντιλαϊκά από την κυβέρνηση», υποστήριξε σε δήλωσή του, ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Κυριάκος Βελόπουλος

