Ό. Κεφαλογιάννη: Με στρατηγικό σχεδιασμό και συνεργασία, επενδύουμε σε έναν βιώσιμο, ανθεκτικό ανταγωνιστικό και ανταποδοτικό τουρισμό

Τη μεγάλη δυναμική που έχει αναπτύξει ο ελληνικός τουρισμός, με προσανατολισμό στη νέα εποχή ποιοτικής ανάπτυξής του, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία για το πρώτο εννιάμηνο του 2025 καταγράφονται έσοδα της τάξης των 20 δισ. ευρώ, ήτοι αύξηση κατά 9% στις εισπράξεις και 4% στις αφίξεις, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, σχετικά με τις συνολικά θετικές για τον τουρισμό εξελίξεις αναφέρει:

«Έχουμε ήδη εισέλθει σε μια εποχή που ο ποιοτικός τουρισμός δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις, ώστε ο ισχυρός αυτός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας να σημάνει ποιοτικότερη εξέλιξη της επιχειρηματικής και επενδυτικής δραστηριότητας, ποιοτικότερες θέσεις εργασίας και τοπικές κοινωνίες που αναπτύσσονται ισόρροπα και με τρόπο βιώσιμο, ως προορισμοί.

Πάνω από όλα όμως η συλλογική αυτή επιτυχία, δημιουργεί μια ισχυρή συνθήκη ενίσχυσης της ανταποδοτικότητας του οφέλους του τουρισμού στην ελληνική κοινωνία, που κατανέμεται με δίκαιο και ισόρροπο τρόπο.

Με στρατηγικό σχεδιασμό και συνεργασία, επενδύουμε σε έναν βιώσιμο, ανθεκτικό ανταγωνιστικό και πραγματικά ανταποδοτικό τουρισμό που δημιουργεί ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες πολίτες».