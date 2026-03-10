MENOY

Ο Κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον ΠτΔ στο Προεδρικό Μέγαρο την Τετάρτη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 11.00, θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Στις 18.00 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Γιάννη Θεοχάρη, καθηγητή ψηφιακής διακυβέρνησης και κάτοχο της ομώνυμης έδρας στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, και τον Γιάννη Πρετεντέρη, εκδότη της εφημερίδας «Το Βήμα», στο πλαίσιο του συνεδρίου «Athens Alitheia Forum», στο ξενοδοχείο InterContinental Athenaeum Athens.

