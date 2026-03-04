MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γεωργιάδης αποθεώνει Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο: “Σε συγχαίρω, η υποκρισία της Αριστεράς με τον Σάντσεθ έχει ξεπεράσει κάθε όριο”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε συγχαρητήρια στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, λόγω της ανάρτησης που έκανε για την στάση της κυβέρνησης στην κρίση του Ιράν και την αποστολή φρεγατών και F-16 για την υπεράσπιση της Κύπρου.

Ο υπουργός Υγείας μάλιστα έκανε και την αντίστιξη με όσους υπεραμύνονται της στάσης του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ.

«Συγχαίρω τον @Odysseas_ για αυτή του την ανάρτηση. Η υποκρισία της Αριστεράς με τον Ισπανό ΠΘ έχει ξεπεράσει κάθε όριο», έγραψε ο κ. Γεωργιάδης.

Υπενθυμίζεται ότι ένα από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που δήλωσαν ότι είναι με τον Σάντσεθ, ήταν ο Χάρης Δούκας.

Η ανάρτηση του κ. Κωνσταντινόπουλου:

«Η κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να αποφασίσει πως θέλει να διαχειριστεί την κρίση που βιώνουμε. Η Ισπανία αποτελεί μέλος του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν αντιμετωπίζει άμεση απειλή από γειτονική της χώρα και την ίδια ώρα πουλάει όπλα στην Τουρκία, που απειλεί μια ευρωπαϊκή χώρα (Ελλάδα) και έχει υπό την κατοχή της, παράνομα το 37% μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα (Κύπρο).

Παράλληλα δεν στέλνει δυνάμεις να υπερασπιστεί (αμυντικά) ευρωπαϊκό έδαφος από οποιαδήποτε απειλή, όπως έκανε η Γαλλία κλπ.

Η χώρα μας χρειάζεται προσεκτικές κινήσεις, ενότητα και σοβαρότητα για να ανταπεξέλθει σε αυτή την δραματική κατάσταση που βιώνουμε.

Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι αποδεχόμαστε τα θέλω και την καταπάτηση του διεθνούς δικαίου με την ισχύ των όπλων από οποιονδήποτε.

Εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, εξαιρετικά λεπτοί χειρισμοί για να παραμείνει η χώρα μας ασφαλής και δυνατή.

Ενωμένοι θα τα καταφέρουμε».

Άδωνις Γεωργιάδης Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

