MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Φάμελλος συναντήθηκε με τον Βαρθολομαίο – “Διαχρονική η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο”

|
THESTIVAL TEAM

Τη διαχρονική στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και την ιδιαίτερη εκτίμηση για το έργο του στην Ορθόδοξη ενότητα, ως Μητέρας Εκκλησίας, στον διαθρησκειακό διάλογο, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα θέματα οικολογίας εξέφρασε ο Σωκράτης Φάμελλος στον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στη συνάντησή τους την Κυριακή 1/2, στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης συζήτησαν για τα μείζονα ζητήματα της ειρήνης και της ασφάλειας παγκοσμίως, τις ένοπλες συρράξεις, την υποχώρηση του Διεθνούς Δικαίου, τις διώξεις των Χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή, την κλιματική κρίση, αλλά και για τον ρόλο και τη θέση της Ορθοδοξίας σε αυτό το δυσμενές διεθνές περιβάλλον.

Ο Σωκράτης Φάμελλος εξέφρασε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες επιθέσεις και την αμφισβήτηση του ρόλου του Πατριαρχείου από ρωσικές κρατικές υπηρεσίες. Επίσης, συζητήθηκαν τα μηνύματα ειρήνης και αδελφοσύνης, που εξέπεμψαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας Λέων ΙΔ’ στην πρόσφατη συνάντησή τους.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ενημερώθηκε επίσης για όλα τα ζητήματα που απασχολούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, καθώς και για τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Παράλληλα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος απηύθυνε πρόσκληση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για επίσημη επίσκεψη στο Φανάρι.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου και Χρήστος Γιαννούλης και ο πρώην υφυπουργός και υπεύθυνος του τμήματος Εξωτερικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιάννης Αμανατίδης.

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Σωκράτης Φάμελλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Ο Μητσοτάκης ανοίγει με διάγγελμα την αυλαία της Συνταγματικής αναθεώρησης: Ποια άρθρα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΝΔ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Κ. Μακεδονία: Συνολικά 178 κλήσεις δέχτηκε η Πυροσβεστική λόγω κακοκαιρίας – Απεγκλωβίστηκαν 29 άτομα

ΔΕΘ 36 λεπτά πριν

Έρχεται δυναμική η 31η Agrotica στη ΔΕΘ στις 12 Μαρτίου

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Δεν είμαι εκκλησία για να συγχωρέσω τον Πέτρο Φιλιππίδη

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 29 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο άνδρες για τις δολοφονίες των γυναικών σε υπόγειο οικοδομής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ημερίδα διαλόγου για το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο ΙΣΝ σήμερα στο Φίλυρο