Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επανεκλέχθηκε ομόφωνα Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ
THESTIVAL TEAM
Ολοκληρώθηκαν σήμερα (31/01/2026) οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας επανεκλέχθηκε Γενικός Γραμματέας του κόμματος.
«Η Κεντρική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση, εξέλεξε ομόφωνα Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ τον Δημήτρη Κουτσούμπα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.
