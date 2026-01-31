MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επανεκλέχθηκε ομόφωνα Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ

THESTIVAL TEAM

Ολοκληρώθηκαν σήμερα (31/01/2026) οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας επανεκλέχθηκε Γενικός Γραμματέας του κόμματος.

«Η Κεντρική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση, εξέλεξε ομόφωνα Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ τον Δημήτρη Κουτσούμπα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Δημήτρης Κουτσούμπας ΚΚΕ

