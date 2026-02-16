MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Θεοχάρης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης αναμένεται να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα που συγκάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τις 19 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, ο κ. Θεοχάρης αναμένεται να μεταβεί την Πέμπτη, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, που εκτιμάται ότι η συμμετοχή της θα περιοριστεί σε ρόλο παρατηρητή, όπως και η Κύπρος.

Η απόφαση για τη συμμετοχή της χώρας ελήφθη κατόπιν εντολής που δόθηκε στον κ. Θεοχάρη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Το Μέγαρο Μαξίμου είχε ήδη ανακοινώσει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα παραστεί στο Συμβούλιο Ειρήνης. Αιτία για την απουσία του Έλληνα πρωθυπουργού από τη συνεδρίαση της 19ης Φεβρουαρίου που ανακοίνωσε ο Τραμπ, είναι το φορτωμένο πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη. Με βάση τα όσα είχαν γίνει γνωστά, το διήμερο 18 και 19 Νοεμβρίου, ο πρωθυπουργός αναμένεται ότι θα βρίσκεται στο Νέο Δελχί.

Χάρης Θεοχάρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Παύλος Μαρινάκης: Η πιο δύσκολη στιγμή της κυβέρνησης ήταν το δυστύχημα των Τεμπών – Τι είπε για τη Μαρία Καρυστιανού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 56χρονος που πούλησε αλκοόλ σε 16χρονη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

Η Σκόπελος στη 2η θέση ανάμεσα στους δεκατρείς κορυφαίους προορισμούς του κόσμου για “slow travel”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Αδελφοκτονία στο Ηράκλειο: “Τον έσφαξα σαν χοίρο” είπε ο 64χρονος δράστης στους αστυνομικούς – Αφορμή τα κλειδιά του αυτοκινήτου

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ώρες πριν

Δήμος Κατερίνης: Πλημμύρισε το παραλιακό μέτωπο – Αίτημα για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Δείτε εικόνες

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία, δοκιμάζω και βλέπω τα λάθη μου