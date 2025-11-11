Ο Ανδρουλάκης στο συλλαλητήριο: Αντί η κυβέρνηση να στηρίξει αγρότες και κτηνοτρόφους, τους έχει φέρει στα όριά τους

Tο «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αγροτών και των κτηνοτρόφων, έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

​Ο κ. Ανδρουλάκης στήριξε τα αιτήματα των παραγωγών, κατηγορώντας την κυβέρνηση για πλήρη αποτυχία στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και κάνοντας λόγο για ζήτημα επιβίωσης της ελληνικής περιφέρειας.

«Χωρίς των πρωτογενή τομέα, η περιφέρεια θα σβήσει. Αντί η κυβέρνηση να στηρίξει αγρότες και κτηνοτρόφους, τους έχει φέρει στα όριά τους» δήλωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα: «Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου ενώ όλες οι ώρες πλήρωσαν τις βασικές ενισχύσεις, οι αγρότες μας δεν πήραν μισό δισ. ευρώ. Μαζί με τα περσινά οφειλούμενα έφτασαν στο 1 δισ., ενώ το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί κατά 40%».

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με ευθύνη του Πρωθυπουργού «έκαναν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ρουσφετομάγαζο το οποίο παράγει διαφθορά» και επεσήμανε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή, όπως είπε.