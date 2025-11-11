MENOY

Ο Ανδρουλάκης στο συλλαλητήριο: Αντί η κυβέρνηση να στηρίξει αγρότες και κτηνοτρόφους, τους έχει φέρει στα όριά τους

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Tο «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αγροτών και των κτηνοτρόφων, έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

​Ο κ. Ανδρουλάκης στήριξε τα αιτήματα των παραγωγών, κατηγορώντας την κυβέρνηση για πλήρη αποτυχία στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και κάνοντας λόγο για ζήτημα επιβίωσης της ελληνικής περιφέρειας.

«Χωρίς των πρωτογενή τομέα, η περιφέρεια θα σβήσει. Αντί η κυβέρνηση να στηρίξει αγρότες και κτηνοτρόφους, τους έχει φέρει στα όριά τους» δήλωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα: «Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου ενώ όλες οι ώρες πλήρωσαν τις βασικές ενισχύσεις, οι αγρότες μας δεν πήραν μισό δισ. ευρώ. Μαζί με τα περσινά οφειλούμενα έφτασαν στο 1 δισ., ενώ το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί κατά 40%».

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με ευθύνη του Πρωθυπουργού «έκαναν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ρουσφετομάγαζο το οποίο παράγει διαφθορά» και επεσήμανε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή, όπως είπε.

Νίκος Ανδρουλάκης

