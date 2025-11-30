Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε το νέο του βιβλίο με τίτλο “Ρώμη”: “Δεν έμεινε ούτε ένα αντίτυπο”

Την επίσημη παρουσίαση του νέου του βιβλίου με τίτλο «Ρώμη: Από την Άνοδο στην Πτώση», πραγματοποίησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, το βράδυ του Σαββάτου (29/11) στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Ο κ. Γεωργιάδης δημοσίευσε μάλιστα ένα βίντεο από την παρουσίαση, δηλώνοντας ικανοποιημένος και σημειώνοντας πως «δεν έμεινε ούτε ένα αντίτυπο και ταυτόχρονα εξαντλήθηκαν και οι προηγούμενοι δύο τόμοι».

«Μία μικρή γεύση του τι έγινε σήμερα στο Κάραβελ… Ευχαριστώ τον κόσμο για την αγάπη του! Δεν έμεινε ούτε ένα αντίτυπο και ταυτόχρονα εξαντλήθηκαν και οι προηγούμενοι δύο τόμοι. Πραγματικά τέτοια παρουσίαση δεν είχε προηγούμενο. Όσοι θέλετε βιβλία πρέπει να το παραγγείλετε», έγραψε στο Χ.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η υφυπουργός Ανάπτυξης Ζωή Ράπτη, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Μάκης Βορίδης, ο Νίκος Ρωμανός, η Ματίνα Παγώνη, ο Κωνσταντίνος Φλώρος, αλλά και πλήθος κόσμου.

Η Ντόρα Μπακογιάννη δημοσίευσε φωτογραφίες από την παρουσίαση σημειώνοντας πως την παρακολούθησε με «μεγάλη χαρά». «Ακούσαμε πράγματα και γεγονότα που δεν είναι ευρέως γνωστά, εξηγούν όμως την ιστορική εξέλιξη. Να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο σου Άδωνι!», έγραψε η κυρία Μπακογιάννη.