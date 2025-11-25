MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρέλαβε την “Ιθάκη” – Ποιο βιβλίο έστειλε στον Αλέξη Τσίπρα – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Το βιβλίο “Ιθάκη” του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο του απέστειλε ο πρώην πρωθυπουργός μαζί με ειδική αφιέρωση, έλαβε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αποφάσισε να ανταποδώσει τόσο το δώρο όσο και την… ανάρτηση.

Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε αναρτήσει στα social media βίντεο, στο οποίο φαινόταν να γράφει την ειδική αφιέρωση στον κ. Γεωργιάδη, “τρολάροντάς” τον, μάλιστα, με τη γνωστή ατάκα “τα λιγουρεύεστε;”.

Σε δική του ανάρτηση στο X, ο Άδωνις Γεωργιάδης κρατά την “Ιθάκη” και αναφέρει σχετικά: «Μόλις παρέλαβα το δώρο του φίλου μου του Αλέξη, για το βιβλίο του με τον τίτλο “Ιθάκη”. “Στον Άδωνι, για τη δωρεάν διαφήμιση του βιβλίου μου. Αλέξης Τσίπρας”».

«Αλέξη μου, εγώ ως γνήσιος βιβλιοπώλης, ανταποδίδω. Ένα βιβλίο ιστορίας, το παρουσιάζω μεθαύριο» λέει έπειτα ο Άδωνις Γεωργιάδης, κρατώντας το βιβλίο του με τίτλο “Ρώμη”, ενώ συνεχίζει με νόημα: «Ξέρεις γιατί η Ιστορία είναι πολύ σημαντική; Σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες».

«Καλή αντάμωση» καταλήγει ο υπουργός Υγείας.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

Νωρίτερα σε βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Αλέξης Τσίπρας παρέθεσε την ακόλουθη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη «Ο κύριος Τσίπρας τηλεοβιβλιοπώλη με ανέβαζε, τηλεοβιβλιοπώλη με κατέβαζε. Σε λίγο θα πει και “τα λιγουρεύεστε;”» .

Παράλληλα ο πρώην πρωθυπουργός σε εμβόλιμα πλάνα, εμφανίστηκε να γράφει μια αφιέρωση στο βιβλίο του για τον υπουργό Υγείας: «Στον Άδωνι, βαθύτατες ευχαριστίες για τη δωρεάν διαφήμιση που μου έχει κάνει» είναι η αφιέρωση, και καταλήγει με τον κύριο Τσίπρα να κρατά ένα αντίτυπο της «Ιθάκης» και να ρωτά «Τη λιγουρεύεσαι έτσι;».

