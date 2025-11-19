Νοτοπούλου: Συνεχίζονται τα σοβαρά προβλήματα του “Προσωπικού Βοηθού” για άτομα με αναπηρία

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κατερίνα Νοτοπούλου κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τα προβλήματα λειτουργίας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία με το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός».

Τρία χρόνια μετά την έναρξη της πιλοτικής εφαρμογής του Προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός» για άτομα με αναπηρία και παρά την επικοινωνιακή διαχείρισή του ακόμη και απο τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τα προβλήματα στην εφαρμογή του προγράμματος παραμένουν.

Παρά τις όποιες εξαγγελίες και δεσμεύσεις απο το αρμόδιο Υπουργείο, η απουσία σοβαρού σχεδιασμού έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση που απέχει δραματικά απο όσα είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση στους συμπολίτες μας με αναπηρία. Η συγκεκριμένη υπηρεσία, θεσπίστηκε με το ν. 4837/2021 και χρηματοδοτείται απο πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ωστόσο, απο την πρώτη στιγμή της πιλοτικής του εφαρμογής διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του. Προβλήματα τα οποία μέχρι και σήμερα, τρία χρόνια μετά δεν έχουν επιλυθεί. Αποκλεισμός συμπολιτών μας κάτω των 16 ετών και άνω των 65, αναποτελεσματικός τρόπος επιλογής των ωφελούμενων που αποκλείει άτομα ακόμη και με μεγάλο ποσοστό αναπηρίας, χαμηλή αμοιβή και ανυπαρξία εργασιακών δικαιωμάτων των προσωπικών βοηθών γεγονός που καθιστά μη ελκυστική την εργασιακή απασχόληση ως ‘προσωπικού βοηθού’ με αποτέλεσμα τη δυσκολία εξεύρεσής τους από τους ωφελούμενους.

Η πρώτη πιλοτική φάση του προγράμματος το 2022 προέβλεπε την ένταξη 1.000 ατόμων στην Αττική και η δεύτερη (2023) επιπλέον 1.250 ατόμων από την υπόλοιπη χώρα, ενώ το 2025 δόθηκε δυνατότητα ένταξης σε 580 ακόμη δικαιούχους. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τα ίδια τα στοιχεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μόλις 1.726 άτομα έχουν λάβει υπηρεσίες Προσωπικού Βοηθού.

Το πρόγραμμα όχι μόνο εχει αποτύχει μέχρι σήμερα να επιτύχει τους στόχους του, αλλά έχει αφήσει σε εκκρεμότητα εκατοντάδες αιτήσεις, την ώρα που συμπολίτες μας με αναπηρίες στερούνται μια κρίσιμη υπηρεσία.

Με πρωτοβουλία της βουλεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τομεάρχη Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Κατερίνας Νοτοπούλου, βουλευτές κατέθεσαν ερώτηση προς την αρμόδια Υπουργό ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός: