Νοτοπούλου: Να ματαιωθεί ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση της Μαρίνας Αρετσούς και να υπάρξει διαβούλευση με την τοπική κοινωνία

Στη Βουλή των Ελλήνων επανήλθε το θέμα της Μαρίνας της Αρετσούς και των ενεργειών και σχεδιασμών του Υπερταμείου.

Με Ερώτηση που κατατέθηκε προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, με πρωτοβουλία της Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ Κατερίνα Νοτοπούλου και συνυπογραφές των Βουλευτών Μίλτου Ζαμπάρα, Χρήστου Γιαννούλη, Ρένας Δούρου, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, Κώστα Μπάρκα, Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, Πόπης Τσαπανίδου και Γιώργου Ψυχογιού, ζητείται η ματαίωση του διαγωνισμού για τη Μαρίνα Καλαμαριάς και η έναρξη ουσιαστικής διαβούλευσης με την τοπική αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία.

Οι Βουλευτές επισημαίνουν ότι, ενώ η ανάγκη αναβάθμισης και αξιοποίησης της Μαρίνας δεν αμφισβητείται, ο υφιστάμενος σχεδιασμός δεν διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τη σύνδεση της ανάπτυξης με την πόλη, δημιουργώντας συνθήκες απομόνωσης από την τοπική οικονομία και κοινωνία.

Στην Ερώτηση γίνεται ειδική αναφορά στις ομόφωνες αρνητικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς και της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τα ψηφίσματα του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, καθώς και στις ενέργειες του Δήμου για την προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της Μαρίνας. Παρά τις τοποθετήσεις αυτές και φυσικά ενώ εκκρεμούν στο ΣτΕ οι αποφάσεις για προσφυγές του Δήμου Καλαμαριάς, εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις και προχώρησε η διαγωνιστική διαδικασία.

Οι αρμόδιοι Υπουργοί καλούνται να απαντήσουν γιατί αγνοήθηκαν οι θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας, αν προτίθενται να παύσουν τον διαγωνισμό και ποιες πρωτοβουλίες θα αναληφθούν ώστε να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος για έναν σχεδιασμό που θα εξυπηρετεί πραγματικά το δημόσιο συμφέρον.

Η Δημοτική Αρχή Καλαμαριάς ευχαριστεί τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την νέα κοινοβουλευτική τους πρωτοβουλία, η οποία ενισχύει τον σταθερό αγώνα του Δήμου και της κοινωνίας της Καλαμαριάς για την αξιοποίηση της Μαρίνας Αρετσούς προς όφελος της πόλης και των πολιτών της, ενώ αποτελεί έμπρακτη πράξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τον Δήμο σε μία κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της Μαρίνας.