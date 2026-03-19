Νοτοπούλου: Η κυβέρνηση δεν φέρνει νομοσχέδιο για τις ανάγκες του Πολιτισμού αλλά για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων

Τα σχέδια της κυβέρνησης να μετατρέψει την καλλιτεχνική εκπαίδευση σε εμπόρευμα και τους σπουδαστές σε “πελατεία” για τα ιδιωτικά κολέγια, κατήγγειλε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κατερίνα Νοτοπούλου, στην εισήγησή της στην Επιτροπή της Βουλής για το νομοσχέδιο που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών.

Σε ένα τοπίο περίπλοκο και παρωχημένο, όπως είπε, οι καλλιτέχνες και οι σπουδαστές των παραστατικών τεχνών διεκδικούσαν να γίνει μια δίκαιη κατηγοριοποίηση των ήδη υπαρχουσών σπουδών, αναβάθμισή τους και ουσιαστική διασύνδεση της Ανώτερης με την Ανώτατη εκπαίδευση, με ίδρυση μιας πανεπιστημιακής ΑΣΠΤ που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

“Αντί για αυτό, φέρνετε ένα νομοσχέδιο που δεν λύνει τα προβλήματα, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργήσει νέα. Φέρνετε με fast-track διαδικασίες, σε δύο νύχτες, νομοσχέδιο εκατό άρθρων, πιστεύοντας ότι θα αποτελέσει ένα κομμάτι του ‘success story’ σας περί δήθεν ανωτατοποίησης της Καλλιτεχνικής εκπαίδευσης”.

Όπως τόνισε η Κατερίνα Νοτοπούλου, όλο το εγχείρημα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγηθεί ένας τεράστιος αριθμός πτυχιούχων στην ισοτίμηση των πτυχίων τους από ιδιωτικούς φορείς -οι οποίοι ανάλογα με τις σπουδές του κάθε υποψήφιου θα προσφέρουν διαφορετικά “πακέτα”.

Επιπλέον, “προβλέπεται ότι η εισαγωγή θα γίνεται μέσω ειδικών εξετάσεων, κατά παρέκκλιση του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, ωστόσο δεν καθορίζετε με σαφήνεια το θεσμικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Προβλέπετε λίγους εισακτέους, ώστε όσοι δεν εισάγονται να στρέφονται στις ιδιωτικές σχολές”, ανέφερε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

“Αποκλείετε στην πράξη την πλειονότητα των σπουδαστών από τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Τους σπρώχνετε στα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.”

Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης δεν δημιουργεί νέο πανεπιστήμιο παραστατικών τεχνών. “Πρόκειται ουσιαστικά για τη συνένωση των 5 ήδη υπαρχουσών και υποβαθμισμένων Κρατικών Ανώτερων Σχολών Μουσικής Θεάτρου και Χορού, με τις ίδιες εγκαταστάσεις, χωροταξικά διάσπαρτες.”

Μετατρέποντας τις υφιστάμενες Ανώτερες Δημόσιες Καλλιτεχνικές Σχολές σε ανώτατα ιδρύματα, η κυβέρνηση σχεδιάζει η Ανώτερη Καλλιτεχνική Εκπαίδευση -συμπεριλαμβανομένης και της μουσικής- να μην προσφέρεται πλέον δωρεάν από το Δημόσιο, και να περάσει αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα.

Επιπλέον, τρία χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών, η κυβέρνηση αποφασίζει να αγνοήσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχει επιβεβαιώσει ότι οι Ανώτερες Σχολές ειδικής εκπαίδευσης αποτελούν μέρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δεν μπορούν να εξισώνονται με δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η κυβέρνηση τις κατατάσσει στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, δηλαδή στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αντί να διορθώνει το πρόβλημα, το διαιωνίζει, καθώς είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν νέες προσφυγές.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου τόνισε ότι σοβαρές είναι οι ασάφειες για το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων. Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι η ΑΣΠΤ θα παρέχει παιδαγωγική κατάρτιση αλλά δεν διευκρινίζεται πώς θα ενταχθούν στους υπάρχοντες κλάδους εκπαιδευτικών. Δημιουργούνται ακόμα συγκρούσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών απόφοιτων.

“Οι σημερινές ανώτερες σχολές είναι τριετείς και απαιτούν πλήρη αφοσίωση, καλλιτεχνική κατάρτιση και επαγγελματική εξειδίκευση. Οι φορείς του χώρου ζητούν αναγνώριση 180 πιστωτικών μονάδων ECTS, ώστε να αποτυπώνεται το πραγματικό επίπεδο των σπουδών και των επαγγελματικών προσόντων.”

Προβληματικά είναι τα κριτήρια για την επιλογή Διδακτικού Προσωπικού, καθώς σε θέσεις μελών ΔΕΠ θα μπορούν να προσληφθούν άτομα με αποκλειστικό κριτήριο την πορεία τους στον καλλιτεχνικό χώρο και χωρίς σαφείς προϋποθέσεις.

“Όλο αυτό γίνεται για να ‘διευκολυνθούν’ κάποιοι ημέτεροι;” είπε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Το Καλλιτεχνικό Συμβούλιο που προβλέπει το νομοσχέδιο για την ΑΣΠΤ είναι όργανο που συγκεντρώνει τεράστιες αρμοδιότητες και θα μπορεί να παρεμβαίνει “αναγκάζοντας” ουσιαστικά τα Τμήματα να συμμορφώνονται με τις δικές του επιλογές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά την απόσυρση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. “Προτείνουμε την προσφυγή στη διαδικασία της διαβούλευσης σε ευρύτερη βάση, με όλους τους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς”, τόνισε η Κατερίνα Νοτοπούλου.

“Αρκετά με τις πρόχειρες λύσεις και τις μισές απαντήσεις. Η Ελλάδα χρειάζεται μια πραγματική μεταρρύθμιση στην καλλιτεχνική εκπαίδευση, που θα αναγνωρίζει θεσμικά τις σπουδές των καλλιτεχνών, θα ενισχύει τη δημόσια εκπαίδευση στις τέχνες, θα δημιουργεί ισχυρές σχολές παραστατικών τεχνών και θα διασφαλίζει δίκαια επαγγελματικά δικαιώματα. Ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια ή ‘άθλημα για λίγους’. Είναι θεμέλιο της δημοκρατίας.”