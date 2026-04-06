Νότης Μηταράκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: “Δεν θεωρώ ότι έχω κάνει τίποτε μεμπτό”

«Δεν θεωρώ ότι έχω κάνει τίποτε μεμπτό» δήλωσε ο Νότης Μηταράκης αναφερόμενος στη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που τον οδήγηση στην παραίτησή του από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας.

Μιλώντας στο Action24 ο κ. Μηταράκης δήλωσε αρχικά ότι όποιος δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα είναι δεν είναι ένοχος και πως «ουδείς αθώος υποχρεούται να παραιτηθεί από τη θέση του». Ωστόσο, σημείωσε ότι οι πολιτικοί πρέπει να επιδεικνύουν ευαισθησία. «Η παραίτησή μου από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου είναι δείγμα ευθιξίας» τόνισε ο κ. Μηταράκης σημειώνοντας πως ήταν σωστή η παρέμβαση του πρωθυπουργού.

Ερωτηθείς εάν πρέπει να είναι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση στα ψηφοδέλτια της ΝΔ απάντησε «δεν θα κρίνω εγώ τι πιστεύει ο καθένας» επαναλαμβάνοντας ότι ο ίδιος δεν έχει κάνει ο,τιδήποτε μεμπτό. «Η υπόθεσή μου θα κριθεί – γρήγορα ελπίζω – από τη Δικαιοσύνη και θα κλείσει αυτός ο φάκελος» τόνισε ο κ. Μηταράκης.

