Νίκος Παππάς για βιβλίο Τσίπρα: Είχε υποχρέωση να μιλήσει για το 2015, δεν έχει ραγίσει το γυαλί μεταξύ μας

Ο Νίκος Παππάς μίλησε για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και την αναφορά περί «απαράδεκτης επιπολαιότητας» που κάνει προς το πρόσωπό του ο πρώην πρωθυπουργός σχετικά με την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών. Παράλληλα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισε πως δεν έχει ραγίσει το γυαλί μεταξύ του ίδιου και του Τσίπρα.

«Αυτό είναι μία φράση που ακουμπά την περίοδο μετά το Ειδικό Δικαστήριο για το αν θα είμαι στα ψηφοδέλτια ή όχι. Η ιστορία έδειξε ότι συμμετείχα στα ψηφοδέλτια και απεφάνθη ο λαός» είπε ο Νίκος Παππάς στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open για την φράση που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας.

Σχετικά με την «Ιθάκη» ο πρώην στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα λέει: «Διάβασα τα σημαντικά κομμάτια. O Τσίπρας έχει διαμορφώσει ένα πολιτικό γεγονός δεν είναι απλώς ένα βιβλίο, είναι η υποχρέωση ενός πρωθυπουργού να καταγράψει αυτό που έζησε. Το μείζον ζήτημα που πυροδοτεί εκ νέου τον πολιτικό διάλογο είναι η σαφήνεια με την οποία τοποθετείται στο ζήτημα της διαπραγμάτευσης, της εκλογικής μας νίκης, του δημοψηφίσματος.

Δεν είμαστε ίδιοι και ως πρόσωπα αυτοί που ήμασταν το 2015 και εγώ έχω δείξει περισσότερο πάθος και πήρα αποφάσεις περισσότερο με τη θέληση και τη βούληση υποτιμώντας τους συσχετισμούς. Κάποια πράγματα ίσως να τα κάναμε διαφορετικά, κάναμε κεντρικές επιλογές με τις οποίες έχουμε δικαιωθεί από την ιστορία».

Στη συνέχεια ο Νίκος Παππάς ανέφερε ότι η τοποθέτηση Τσίπρα μέσω του βιβλίου του για τα όσα έγιναν την περίοδο της πρωθυπουργίας του ένα ιστορικό χρέος.

Σε ερώτηση για το γεγονός πως ο Τσίπρας στο βιβλίο του βγάζει στη σέντρα τους συνεργάτες του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Όλοι έχουμε κάνει κριτική στον Τσίπρα. Είχε υποχρέωση να μιλήσει για το 2015. Δεν ξέρω αν του κάνει καλό ή κακό. Του λέγανε “βγες να πεις ότι κακώς έκανες το δημοψήφισμα”. Βγαίνει και το κάνει με τον τρόπο που πρέπει και καλύπτει μια ιστορική υποχρέωση. Θα έχουμε διαφωνίες, θα έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο Τσίπρας υπερασπίζεται την πορεία προς τη νίκη του 2015, τη διαπραγμάτευση του πρώτου εξαμήνου και καταγγέλλει τη στάση των Ευρωπαίων που δεν θέλανε λύση. Λέει καλώς κάναμε το δημοψήφισμα, καλώς κάναμε εκλογές τον Σεπτέμβρη».

Στις αναφορές που κάνει ο Τσίπρας για τη διαπραγμάτευση στο βιβλίο του, ο Νίκος Παππάς σημειώνει: «Έγινε πολυκέφαλη διαπραγμάτευση, αλλά αν διαβάσει κανείς το βιβλίο θα δει ότι ο Τσίπρας καταγράφει ότι υπήρξε πολιτική σκοπιμότητα από την άλλη πλευρά, χωρίς να σημαίνει ότι εμείς δεν έχουμε ευθύνες».

Όσο για τη διπλή άρνηση από Αχτσιόγλου και Χαρίτση για να αναλάβουν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογική ήττα του 2023, ο Παππάς είπε ότι δεν το γνώριζε και πως εκείνος έλεγε ότι ο Τσίπρας δεν θα έπρεπε να παραιτηθεί και πρόσθεσε: «Δεν έχει ραγίσει το γυαλί με τον Τσίπρα. Έχουμε άψογη πολιτική σχέση, έχουμε αυτή τη στιγμή διαφορετικές οπτικές. Ο καθένας έχει κάνει την αποτίμησή του. Και εγώ δεν συμφωνώ με όλα όσα έχει κάνει».