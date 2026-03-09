Νίκος Παπαθανάσης: Υπάρχει σχέδιο για την αντιμετώπιση κάθε επίπτωσης της κρίσης

«Eξετάζουμε, όπως είμαστε υποχρεωμένοι, κάθε σενάριο έτσι ώστε, εφόσον απαιτηθεί, να αναληφθούν εγκαίρως όλες εκείνες οι πρωτοβουλίες και τα μέτρα για τη στήριξη των συμπολιτών μας, όπως συνέβη και στο παρελθόν», τονίζει στη Realnews ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι «υπάρχει έτοιμο σχέδιο, με βάση την υγεία και τη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας όχι μόνο για το ενεργειακό σκέλος ή το σκέλος των καυσίμων, αλλά και συνολικά».

Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας οι σοβαρότεροι κίνδυνοι για τη χώρα μας από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν;

Οι εξελίξεις στη γειτονιά μας, οι ένοπλες συγκρούσεις αυτής της έντασης και αυτής της έκτασης, έρχονται να επιβεβαιώσουν για ακόμα μία φορά ότι πλέον η διεθνής αβεβαιότητα αποτελεί τη μόνη διεθνή βεβαιότητα. Απέναντι σε αυτούς τους διαρκώς μεταβαλλόμενους συσχετισμούς, η Ελλάδα καλείται να διαδραματίσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο ευθύνης και σύνεσης προς όφελος της ειρήνης. Διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δημοσιονομική στοχοθεσία και τους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης που επέτρεψαν και θα επιτρέψουν τη συνεχή και σταθερή επιστροφή του μερίσματος της ανάπτυξης στην κοινωνία. Εξελίξεις, όπως οι τρέχουσες, αναδεικνύουν ταυτόχρονα τη σημασία -τον εθνικό ρόλο θα έλεγα- της πολιτικής και της δημοσιονομικής σταθερότητας, της διεθνούς εμβέλειας και της διπλωματικής ενδυνάμωσης, των στρατηγικών και ευρύτερων συμμαχιών, της αμυντικής ισχύος, που μεθοδικά χτίστηκαν από τις κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά και της γνώσης και της εμπειρίας, που σωρεύτηκε χάρη στην επιτυχή αντιμετώπιση όλων των σοβαρών κρίσεων από το 2019 και μετά, από την πανδημία έως τον Εβρο και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τούτες τις ώρες, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να πρυτανεύσουν στο εσωτερικό της χώρας και κυρίως διεθνώς η σοβαρότητα και η ευθύνη.

Πόσο θωρακισμένη είναι η ελληνική οικονομία έναντι των επιπτώσεων από τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή; Μπορούν να αντιστρέψουν τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στη χώρα μας; Πόσο εκτιμάτε ότι θα διαρκέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή;

Οποιος αυτή τη στιγμή ισχυριστεί ότι μπορεί να προβλέψει τη διάρκεια των εχθροπραξιών και της επόμενης ημέρας έως την αποκατάσταση της κανονικότητας απέχει πολύ από τη σοβαρότητα που οφείλουμε να επιδείξουμε απέναντι σε αυτό που μοιάζει με αχαρτογράφητα νερά. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Ωστόσο, επειδή ο πανικός είναι κακός σύμβουλος και για να έχουν οι πολίτες μια τάξη μεγέθους, υπογραμμίζω ότι ο Προϋπολογισμός του 2026 συντάχθηκε με σενάρια που λαμβάνουν υπ’ όψιν τιμές πετρελαίου πολύ υψηλότερες της σημερινής. Ενώ, την προηγούμενη φορά που ελήφθησαν μέτρα, το πετρέλαιο βρισκόταν στα 100 δολάρια το βαρέλι για περισσότερο από έναν μήνα. Αν και ο καταλύτης βρίσκεται στη διάρκεια και στην ένταση της κρίσης, σε κάθε περίπτωση, το μετρήσιμο δημοσιονομικό αποτέλεσμα και οι συνεχείς ρυθμοί ανάπτυξης -πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε.- που πέτυχε η Ελλάδα από το 2019, έχουν δημιουργήσει ένα σημαντικό υπόστρωμα ασφαλείας που επιτρέπει, εφόσον χρειαστεί, να ληφθούν εκ νέου μέτρα στήριξης των συμπολιτών μας.

Πώς εξετάζει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει ένα πολύ πιθανό κύμα ανατιμήσεων στην αγορά της ενέργειας, αλλά και γενικότερα στην εφοδιαστική αλυσίδα; Δικαιολογούνται οι αυξήσεις που είδαμε στις τιμές των καυσίμων τα πρώτα 24ωρα της σύρραξης; Η κυβέρνηση διαθέτει εργαλεία ώστε να διασφαλίσει τον εξορθολογισμό στις τιμές, εφόσον παρατηρηθούν αδικαιολόγητες αυξήσεις;

Οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς και σοβαροί. Εξελίξεις τέτοιας έντασης και τέτοιας έκτασης προφανώς και επηρεάζουν τη διεθνή οικονομία αλλά και τις εθνικές οικονομίες, προκαλώντας αλυσιδωτές και πολυεπίπεδες επιπτώσεις, σε όλες τις χώρες. Πολύ περισσότερο όταν αυτές οι πρωτόγνωρες εξελίξεις έρχονται να ασκήσουν πίεση πάνω σε μια ήδη επιβαρυμένη διεθνή οικονομία. Πολύ περισσότερο όταν αυτές οι τεκτονικές γεωπολιτικές – στρατιωτικές δονήσεις συντελούνται στον πυρήνα των παγκόσμιων ενεργειακών πηγών και ροών, σε κρίσιμα σταυροδρόμια της εμπορικής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η κυβέρνηση -και θέλω να ελπίζω ότι είναι αυτονόητο- δεν έχει το μαγικό ραβδί να εξασφαλίσει αναλλοίωτες τιμές, διαρκούσης μιας τέτοιας κατάστασης. Ομως, αυτό που μπορεί και κάνει πράξη από την πρώτη στιγμή, όπως συνέβη και σε πρόσφατες κρίσεις, είναι η ενεργή και αποτελεσματική κινητοποίηση των αρμοδίων Αρχών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας. Εχουν ήδη πραγματοποιηθεί εκατοντάδες έλεγχοι, επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις, ενώ παρακολουθούνται οι τιμές σε όλα τα πρατήρια της χώρας μέσω της πλατφόρμας FuelPrices.gr.

Κάποιοι είδαν πίσω από την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο το πρώτο στάδιο μιας ενεργότερης εμπλοκής της Ελλάδας στις εχθροπραξίες; Ισχύει μια τέτοια εκτίμηση;

Η κυβέρνηση, με νηφαλιότητα και σύνεση, ασκεί εξωτερική πολιτική με βάση το εθνικό συμφέρον και χωρίς να ετεροπροσδιορίζεται. Οχι σύμφωνα με ανυπόστατες αιτιάσεις τρίτων και βεβαίως όχι στη «λογική» κάποιων ισχνών ιδεοληψιών του πληκτρολογίου και του καναπέ ή λαϊκίστικων κορωνών. Το μήνυμα πρέπει να είναι σαφές προς κάθε κατεύθυνση. Η άμεση συνδρομή και η έμπρακτη στήριξή μας προς την Κύπρο έχουν καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλοκή στις συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή. Είναι άλλο πράγμα η αποφασιστική, ισχυρή και υπεύθυνη αμυντική διασφάλιση της ασφάλειας και των συμφερόντων του Ελληνισμού, η αποτροπή της οποιασδήποτε απειλής εναντίον της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας -κράτους-μέλους της Ε.Ε.- στη βάση της εθνικής και ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και άλλο πράγμα η ανάμειξη σε επικίνδυνες για την ειρήνη ατραπούς. Δεν είναι τυχαίο ότι τις ενεργητικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας ακολούθησαν εταίροι μας στην Ε.Ε., γεγονός που σαφώς αποτελεί θετική εξέλιξη, όχι μόνο στην παρούσα συγκυρία.

Πόσο συνεπής θα είναι η κυβέρνηση στην έγκαιρη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας; Σε ποια χαρτοφυλάκια πρέπει να δώσετε προτεραιότητα, προκειμένου να μη βρεθείτε προ δυσάρεστων εκπλήξεων;

Το Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνεχίζει να υλοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Με σκληρή δουλειά, μεθοδικότητα και συντονισμό που έφεραν και διατηρούν την Ελλάδα στις πρώτες ευρωπαϊκές θέσεις της απορρόφησης κονδυλίων. Ο κεντρικός στόχος παραμένει ο ίδιος. Μέσα από μεταρρυθμίσεις, αύξηση επενδύσεων, απορρόφηση όλων των επιχορηγήσεων και κινητοποίηση των δανείων, να παράγεται μετρήσιμο αποτέλεσμα και κάθε διαθέσιμο ευρώ να κατευθύνεται προς όφελος της ανάπτυξης και της καθημερινότητας, προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας. Ενδεικτικές δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη -και πιστοποιούν ότι οι πόροι του ΤΑΑ απευθύνονται στο σύνολο της κοινωνίας- είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικών Εξετάσεων «Προλαμβάνω», οι ενεργειακές αναβαθμίσεις για επιχειρήσεις, τα Smart readiness και Gigabit voucher, η ψηφιακή εκπαίδευση ηλικιωμένων και ΑμεΑ και φυσικά τα δανειακά προγράμματα για τη στέγαση, όπως το «Σπίτι μου ΙΙ».

Παράλληλα, προετοιμαζόμαστε να καταθέσουμε τα δύο τελευταία αιτήματα εκταμίευσης και όπως είναι φυσικό η συνεργασία με όλα τα υπουργεία, τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι συνεχής και συστηματική.