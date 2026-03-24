Νίκος Δένδιας: Ισχυρό ενδιαφέρον από την Κύπρο για το σύστημα “Κένταυρος”

Η αναγκαιότητα της παρουσίας της Ελλάδας στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο θα αξιολογείται διαρκώς.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά τη σημερινή του συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του Βασίλη Πάλμα, στην Αθήνα.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι ο υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να παρακολουθήσει αύριο τη στρατιωτική παρέλαση και συνέχισε: «Αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε ακόμη μια συζήτηση για τα θέματα των διμερών μας σχέσεων, των αμυντικών μας σχέσεων», εξήγησε ο κ. Δένδιας.

«Συζητήσαμε για την αμυντική παρουσία στη Μεγαλόνησο, στη θάλασσα και τον αέρα. Η αναγκαιότητα της παρουσίας μας εκεί, θα αξιολογείται διαρκώς. Συζητήσαμε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την κατάσταση στο Λίβανο, την κατάσταση στο Ιράν, τα πλήγματα που δέχονται οι οικονομίες μας από την αύξηση της τιμής της ενέργειας».

March 24, 2026

Σε διμερές επίπεδο, ο κ. Δένδιας υπενθύμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά του συστήματος «Κένταυρος» και συμπλήρωσε: «Ο κ. Πάλμας θα συναντηθεί με την ΕΑΒ και θα του γίνει παρουσίαση των συστημάτων. Το ενδιαφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι δεδομένο και ισχυρό».

Από την πλευρά του, ο κ. Πάλμας ευχαρίστησε για ακόμη μια φορά τον κ. Δένδια για την «άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας, με τις φρεγάτες και τα μαχητικά αεροσκάφη που απέστειλε από την πρώτη στιγμή στην Κυπριακή Δημοκρατία για να φτιαχτεί αυτή η ομπρέλα προστασίας της Κύπρου λόγω της παρατεταμένης κρίσης στην περιοχή».

«Ανασκοπήσαμε», είπε, «την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο και διαπιστώσαμε από κοινού τον ουσιαστικό και αναβαθμισμένο ρόλο τον οποίο θα μπορούσαν να διαδραματίσουν η Ελλάδα και η Κύπρος συνεργαζόμενες στην περιοχή».

«Ο ανθρωπιστικός και ειρηνευτικός ρόλος που μπορούμε να έχουμε οι δύο χώρες σε συνεργασία είναι ισχυρός και αδιαμφισβήτητος» ανέφερε και συμπλήρωσε: «Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να εφαρμόσουμε είτε ανθρωπιστικές αποστολές είτε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες για την έναρξη ενός πολιτικού διαλόγου στην περιοχή ούτως ώστε η διπλωματία να παρέμβει και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις και συνθήκες έναρξης συνομιλιών για να λήξει αυτός ο πόλεμος, του οποίου οι συνέπειες καθημερινά διαπιστώνουμε ότι επιδεινώνουν τη γενικότερη κατάσταση στην περιοχή».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ