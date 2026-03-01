MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: Έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

|
THESTIVAL TEAM

Έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής (1.3.26) υπό τον Νίκο Δένδια για τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συγκάλεσε σήμερα, Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, στην οποία έγινε στάθμιση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Υπογραμμίστηκε πως έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Διευθυντής του Ε’ Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής, ανώτατοι αρμόδιοι αξιωματικοί και ο διπλωματικός σύμβουλος του υπουργού Εθνικής Άμυνας, πρέσβυς Γεώργιος Αρναούτης.


Επίσης, ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Ο Πάνος Ρούτσι διαψεύδει τα περί “έντασης” με τη Μαρία Καρυστιανού στη συγκέντρωση για τα Τέμπη

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

Ανοιχτή συζήτηση με αφορμή την παράσταση “Φάκελος Μέριλιν Μονρόε: Κωδικός Erase” σήμερα στο ArtBox Fargani

ΚΑΙΡΟΣ 5 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Αργύρης Αγγέλου: Τους έχω ξεγελάσει όλους, όταν πηγαίνω σε ένα άγνωστο περιβάλλον, κάνω τον χαζούλη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Γαλάτσι: Νεκρός 32χρονος από τροχαίο δυστύχημα με την μηχανή του

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Συγκλονιστικό βίντεο: Συντρίμμια από πύραυλο που εκτόξευσε το Ιράν πέφτουν δίπλα σε πολίτες στην Ντόχα του Κατάρ