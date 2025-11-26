Νίκος Ανδρουλάκης: Η πράσινη μετάβαση θα πετύχει μόνο αν είναι κοινωνικά δίκαιη

Χαιρετισμό απηύθυνε απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εκδήλωση «COP30: Η εθνική στρατηγική για την επόμενη μέρα» που διοργανώνει ο ΚΟΣΜΟΣ-Πράσινη Συμφωνία», επιδημαίνοντας ότι «10 χρόνια μετά την Διάσκεψη στο Παρίσι, το έλλειμμα μεταξύ στόχων και πράξεων αντί να μειώνεται, αυξάνεται» . Πρόσθεσε ότι έχει χαθεί το κοινωνικό και πολιτικό μομέντουμ για να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ενώ τόνισε πώς «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρωτοστατούσε και πρωτοστατεί στα θέματα του περιβάλλοντος, ενώ υπάρχει μία συμμαχία κεντροδεξιάς – ακροδεξιάς, που θέλει να αποψιλώσει την πράσινη συμφωνία».

Σημείωσε πώς ο μόνος τρόπος για να πετύχει η πράσινη μετάβαση, είναι να γίνει με κοινωνική δικαιοσύνη, όπως απ’ τη αρχή προτείνουν οι Σοσιαλιστές «ώστε η πράσινη μετάβαση να είναι εγγύηση για χαμηλότερο ενεργειακό κόστος και όχι εργαλείο κερδοσκοπίας για τους ισχυρούς, όπως το έχει μετατρέψει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», όπως ανέφερε.

Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει: