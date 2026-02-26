Νίκος Ανδρουλάκης για Predator: Ήττα του παρακράτους η απόφαση του δικαστηρίου

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου θα παραχωρήσει σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, στις 15:00 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στα γραφεία του κόμματος, στον απόηχο της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό Predator, την οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει «μια ακόμη δικαίωση» στον αγώνα που –όπως επισημαίνει– δίνει εδώ και τέσσερα χρόνια.

Στη δήλωσή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογραμμίζει ότι η δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση του Predator συνδέεται με τη μηνυτήρια αναφορά που είχε καταθέσει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τον Ιούλιο του 2022. Σε πολιτικό επίπεδο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «μεγάλη ήττα του παρακράτους» που, κατά την εκτίμησή του, οργανώθηκε από «το σύστημα Μαξίμου» και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης αφήνει αιχμές για χειρισμούς της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι είχαν αρχειοθετηθεί σοβαρές πτυχές της υπόθεσης, ενώ αναδεικνύει και τη διάσταση της εθνικής ασφάλειας, με αναφορά στην παρακολούθηση της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων και στο ενδεχόμενο υποκλοπής σχετικού υλικού από «άγνωστους τρίτους».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ακόμη ότι, με βάση τη σημερινή απόφαση, ο φάκελος διαβιβάζεται εκ νέου στην Εισαγγελία για περαιτέρω έρευνα, που –όπως αναφέρει– αφορά, μεταξύ άλλων, και το αδίκημα της κατασκοπείας. Επικρίνει δε «δεκάδες θύματα» υποκλοπών, μεταξύ τους υπουργούς και αξιωματούχους, υποστηρίζοντας ότι επέλεξαν τη σιωπή αντί να κινηθούν θεσμικά ως μηνυτές και μάρτυρες.

Τέλος, προαναγγέλλει συνέχιση της «πολιτικής και νομικής διαδρομής» με επόμενο σταθμό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ενώ καλεί εκ νέου τον πρωθυπουργό να δώσει εντολή στην ΕΥΠ να εκτελέσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κάνοντας λόγο για «τραυματισμό» των θεσμών και της διάκρισης των εξουσιών.

Η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:

«Η σημερινή απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση του Predator αποτελεί μια ακόμη δικαίωση στον αγώνα, που αταλάντευτα δίνω εδώ και τέσσερα χρόνια. Μια απόφαση που έρχεται ως αποτέλεσμα της μηνυτήριας αναφοράς, που κατέθεσα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τον Ιούλιο του 2022.

Είναι μια μεγάλη ήττα του παρακράτους, που οργάνωσε το σύστημα Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εκθέτει, όμως, και τους χειρισμούς της ηγεσίας της δικαιοσύνης που αρχειοθέτησε σοβαρές πτυχές της δυσώδους αυτής υπόθεσης, η οποία όχι μόνο παραβίασε κατάφωρα τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου αλλά διακυβεύτηκε και η ασφάλεια της χώρας όταν ανενδοίαστα τέθηκε υπό παρακολούθηση η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων επιτρέποντας να κατέχουν αυτό το υλικό άγνωστοι τρίτοι.

Με τη σημερινή απόφαση, ο φάκελος διαβιβάζεται ξανά στην Εισαγγελία για έρευνα που θα αφορά μεταξύ άλλων αδικημάτων, και αυτό της κατασκοπείας.

Από αυτόν τον αγώνα επέλεξαν συνειδητά να λείπουν, τα δεκάδες θύματα των παράνομων παρακολουθήσεων –υπουργοί της κυβέρνησης, αξιωματούχοι- που αν και είχαν πολιτικό και θεσμικό καθήκον να είναι μηνυτές, μάρτυρες και διώκτες, προτίμησαν τη σιωπή και συνέργησαν στη συγκάλυψη.

Παρά τις κατά καιρούς «παραινέσεις» να υποστείλω τη σημαία αυτής της μάχης, γιατί «κούρασε» και «ποιον αφορά πια», ούτε στιγμή δεν σκέφτηκα να παρατήσω την επιβεβλημένη πολιτική και νομική διαδρομή.

Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρις ότου λογοδοτήσουν όλοι οι πρωταγωνιστές αυτής της σκοτεινής υπόθεσης. Επόμενος σταθμός είναι το ΕΔΔΑ για τη συμμόρφωση της κυβέρνησης με την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας. Καλώ για μια ακόμη φορά τον Πρωθυπουργό να δώσει εντολή στην ΕΥΠ, που είχε υπό την εποπτεία του, να εκτελέσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αρκετά εξέθεσε τη χώρα και τραυμάτισε τους θεσμούς, τη διάκριση των εξουσιών και το κράτος δικαίου με τις επιλογές του».