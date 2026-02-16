MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης για Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: “Η Ελλάδα υποκλίνεται σε μία σπουδαία προσωπικότητα”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της ιστορικού Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για μια κορυφαία προσωπικότητα με διεθνή αναγνώριση και σημαντική προσφορά στην επιστήμη.

Σε δήλωσή του, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «η Ελλάδα αποχαιρετά με σεβασμό και υποκλίνεται στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, μια σπουδαία προσωπικότητα που έτυχε διεθνούς αναγνώρισης και διέγραψε μια κορυφαία ακαδημαϊκή διαδρομή».

«Οι μελέτες της θα αποτελούν διαχρονικούς φάρους»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή της εκλιπούσας στη μελέτη του Βυζαντίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία του επιστημονικού της έργου.

Όπως σημείωσε, «οι μελέτες της για το Βυζάντιο καθώς και η βαθιά πίστη της ότι η ιστορία είναι εργαλείο αυτογνωσίας και η γλώσσα φορέας μνήμης θα αποτελούν διαχρονικούς φάρους».

Νίκος Ανδρουλάκης

