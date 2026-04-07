Νίκη: Το θέμα των υποκλοπών δεν έχει κλείσει – Ο ελληνικός λαός απαιτεί από τη Δικαιοσύνη να βρει τους πραγματικούς ενόχους

«Υπό το φόβο νέων αποκαλύψεων για τις υποκλοπές που στοιχειώνει το Μαξίμου, η δικογραφία για τις παρακολουθήσεις επιστρέφει στον ‘Αρειο Πάγο για τη διερεύνηση τέλεσης αδικημάτων, ανάμεσα τους κι αυτό της κατασκοπείας. Στο μικροσκόπιο της έρευνας πλέον μπαίνουν όχι μόνο οι ήδη καταδικασθέντες, αλλά και πρόσωπα που έως σήμερα δεν είχαν βρεθεί στη μέγγενη της Δικαιοσύνης», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νίκη και συνεχίζει. Επιτέλους το Ανώτατο Δικαστήριο πράττει το αυτονόητο. Οι υπαίτιοι των υποκλοπών διέπραξαν κακουργήματα που έπληξαν την Εθνική Ασφάλεια και τη λειτουργία του πολιτεύματος.

Στη Νίκη από την πρώτη στιγμή και σε κάθε τόνο επισημαίνουμε πως στο σκάνδαλο των υποκλοπών θύματα ήταν οι θεσμοί, και όχι τα πρόσωπα, και είναι το κύρος τους που έπληξε το παράνομο λογισμικό Predator. Και επαναλαμβάνουμε πως το θέμα δεν έχει κλείσει, αλλά παραμένει ορθάνοιχτο. Ο ελληνικός λαός απαιτεί από τη Δικαιοσύνη να βρει τους πραγματικούς ενόχους και να είναι αμείλικτη», καταλήγει η ανακοίνωση.

