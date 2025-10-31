MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη Κεραμέως: Τα ΚΕΠΑ εκσυγχρονίζονται και γίνονται πιο ανθρώπινα, κοντά σε κάθε πολίτη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με βίντεο που ανάρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, αναφέρθηκε στις θετικές αλλαγές που προωθούνται στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Όπως επισημαίνει η υπουργός, οι μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση του αριθμού των γιατρών και στη διευκόλυνση των πολιτών, με τη δημιουργία νέων, σύγχρονων και προσβάσιμων δομών σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι οι αλλαγές αυτές υλοποιούνται με στόχο κάθε πολίτης να απολαμβάνει αξιοπρέπεια, σεβασμό και φροντίδα.

Σύμφωνα με την υπουργό, έχουν ήδη υλοποιηθεί σημαντικές βελτιώσεις για τα άτομα με αναπηρία και τα ΚΕΠΑ. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των γιατρών έχει υπερδιπλασιαστεί, από 500 σε 1.200 σε πανελλαδικό επίπεδο.

Επιπλέον, περισσότερα άτομα με μη αναστρέψιμες παθήσεις απαλλάσσονται πλέον από την επαναλαμβανόμενη διαδικασία εξέτασης από Επιτροπή, καθώς αρκεί μία μόνο αξιολόγηση.

Παράλληλα, έχουν παραδοθεί νέα, σύγχρονα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο Γαλάτσι και στην Κοζάνη, ενώ αναμένονται και άλλες δομές με προσβάσιμες υποδομές για όλους.

Η υπουργός υπογράμμισε πως περισσότερη μέριμνα, περισσότερη αξιοπρέπεια και περισσότερος σεβασμός αποτελούν βασικούς στόχους των αλλαγών, ώστε τα ΚΕΠΑ να λειτουργούν με ανθρώπινο και σύγχρονο χαρακτήρα, δίπλα σε κάθε πολίτη.

Δείτε την ανάρτηση της κ. Κεραμέως:

Νίκη Κεραμέως

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Πάτρα: Την λήστεψαν και ζητούσαν λύτρα για την επιστροφή των κλοπιμαίων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Εξιχνιάστηκε κλοπή σε βάρος 75χρονης στην Κατερίνη – Άρπαξαν 57.000 ευρώ από το σπίτι της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Χρυσοχοΐδης: Θα ενισχύσουμε και θα βελτιώσουμε περαιτέρω το θεσμικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία

ΔΙΕΘΝΗ 48 λεπτά πριν

Γαλλία: Στις 10 Νοεμβρίου η εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί

ΥΓΕΙΑ 6 ώρες πριν

Μ. Θεμιστοκλέους: Έρχεται ο ψηφιακός βοηθός του πολίτη σε ένα μήνα – Σε 18 μήνες θα έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ράντζων στo “Αττικόν”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Σοκ στο παγκόσμιο βόλεϊ, ο Σαμπέρ Καζέμι εγκεφαλικά νεκρός μετά από ηλεκτροπληξία