Νίκη Κεραμέως: “Δυσκολεύομαι αφήσω την πολιτική, αλλά τα παιδιά και η οικογένεια έχουν προτεραιότητα”

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε η Νίκη Κεραμέως και μίλησε τόσο για την προσωπική της ζωή όσο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, προσπαθώντας να συνδυάσει καριέρα στην πολιτική και οικογένεια.

Η υπουργός Εργασίας ήταν καλεσμένη το βράδυ της Παρασκευής (14.11.2025) στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά». Μάλιστα, η Νίκη Κεραμέως εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων ότι τα παιδιά και η οικογένειά της έχουν την απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή της.

«Στην Αμερική δεν είχα προσωπική ζωή. Αν ο σύζυγός μου δεν ήταν υποστηρικτός, δε θα ήμουν στην πολιτική», είπε μιλώντας για την προσωπική της ζωή, προσθέτοντας: «Η οικογένεια έβαλε πλάτη για να μπορώ να είμαι στην πολιτική και να λείπω τόσες ώρες από το σπίτι».

«Δε συνδυάζω καλά τη μητρότητα με τη δουλειά. Το λέω ευθέως. Επίσης κατακλύζομαι από τύψεις. Το λέω επίσης ευθέως. Προσωπικά έχω πολλές τύψεις ότι δε προλαβαίνω να είμαι εκεί όσο θα ήθελα, δε προλαβαίνω να αφιερωθώ.

Πολλές φορές είμαι εκεί και το μυαλό μου είναι στο κινητό. Όλα αυτά είναι ζητήματα.

Με τα χρόνια προσπαθώ να βάζω περισσότερα όρια. Αυτό που λέω στον εαυτό μου για να μην έχει τύψεις, είναι ότι όταν είμαι με τα παιδιά – ακόμα κι αν είμαι ένα τέταρτο – προσπαθώ να είμαι πραγματικά εκεί, να αφήνω το κινητό στην άκρη – δε το καταφέρνω πάντα – και να είμαι συγκεντρωμένη.

Και τα παιδιά πολλές φορές είναι σκληρά, σε επαναφέρουν στην πραγματικότητα. Θα μου πουν να κλείσω το κινητό, γιατί θέλουν να μιλήσουμε…

Πριν λίγο καιρό, είχα πραγματικά πολλές εκδηλώσεις και Σάββατα και Κυριακές, προκαλώντας την αγανάκτηση του γιου μου, που μου είπε “να τους πεις ότι η δουλειά είναι για την εβδομάδα και τα Σαββατοκύριακα για τα παιδιά”. Ακόμα δεν έχουν μπει στη εφηβεία. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μπορεί να μου ζητούσαν να αφήσω την πολιτική, αλλά τα παιδιά και η οικογένεια έχουν προτεραιότητα», πρόσθεσε η Νίκη Κεραμέως.

Παράλληλα, η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε και στα εφόδιο που πρέπει να δώσει το κράτος στη νέα γενιά, τονίζοντας: «Έχεις χρέος ως πολιτεία να δώσεις στα παιδιά ερεθίσματα. Για μένα είναι αυτονόητο να κάνουν αγγλικά από 4 ετών».

«Οι μισθοί πρέπει να ανέβουν, παλιότερα ήταν δύσκολο να βρεις δουλειά, τώρα είναι δύσκολο να βρεις εργαζόμενο», σχολίασε ακόμα η υπουργός Εργασίας στη συνέντευξή της.

«Το 2027 θα κριθούμε για το αν υλοποιήσαμε αυτά πού υποσχεθήκαμε αλλά και για το πώς τα υλοποιήσαμε», ανέφερε ακόμα.